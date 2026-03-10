Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni

Charles Burton, de 75 de ani, urmează să fie executat săptămâna aceasta în Alabama FOTO: CNN

Un bărbat de 75 de ani urmează să fie executat săptămâna aceasta în SUA pentru crimă, deși nu el a fost cel care a apăsat pe trăgaci. Charles Burton, care se deplasează acum într-un scaun cu rotile, încearcă de ani de zile să obțină o comutare de pedepsei și încă nu și-a pierdut speranța, deși au mai rămas doar două zile până la data execuției sale.

„Nu am ucis pe nimeni, este adevărat, dar am făcut o greșeală participând la acea infracțiune”, a spus Burton într-un interviu pentru CNN. „Am făcut o greșeală și se pare că toți prietenii mei m-au iertat. Sper că prietenii mei își vor aminti de mine și își vor aminti că am fost un prieten adevărat, un prieten bun”.

În august 1991, Burton și alți cinci bărbați au jefuit un magazin AutoZone din Talladega. Unul dintre ei, Derrick DeBruce, l-a împușcat și ucis pe Douglas Battle. Deși Burton nu a fost cel care a tras cu arma și nici nu se afla în magazin în momentul crimei, el a fost condamnat pentru omor calificat comis în timpul unei infracțiuni și condamnat la moarte de un juriu în 1992.

DeBruce a primit, de asemenea, o sentință la moarte, dar aceasta a fost redusă în 2014 la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, după ce a demonstrat că avocații săi din proces au fost ineficienți. El a murit în închisoare în 2020.

Acum, pe măsură ce se apropie data execuției, susținătorii lui Burton cer oprirea acesteia, fie de către Curtea Supremă a SUA, fie de către guvernatoarea statului Alabama, Kay Ivey, căreia Burton i-a cerut să îi acorde clemență și să îi comute pedeapsa în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Un purtător de cuvânt al lui Ivey a declarat pentru CNN că guvernatoarea „analizează cu atenție toate constatările, faptele și circumstanțele” din jurul fiecărei execuții, dar că, în acest moment, „nu are de gând să-i acorde clemență” lui Burton.

„În ultimii 33 de ani, condamnarea și sentința sa au fost revizuite de cel puțin nouă ori și niciun tribunal nu a găsit vreun motiv pentru a răsturna decizia juriului”, a spus purtătoarea de cuvânt, Gina Maiola.

Fiica victimei, identificată drept Tori în cererea de clemență a lui Burton, și unii dintre jurații din cazul lui Burton susțin cererea acestuia de comutare a pedepsei. Într-o scrisoare către Ivey, Tori a scris că tatăl ei „era puternic, dar prețuia pacea. Nu credea în răzbunare. Iar în acest sens, îi semăn foarte mult”.

„Nu văd cum această execuție va contribui la vindecarea mea. Și mă tulbură gândul că un bărbat care acum este în vârstă va fi executat, când, dacă ar fi avut un avocat mai bun, probabil că nu ar fi ajuns niciodată pe culoarul morții”, a scris ea.

Cazuri precum cel al lui Burton, în care o persoană care nu a tras primește pedeapsa cu moartea în baza legii privind omorul comis în timpul unei infracțiuni, sunt „extrem de rare”, potrivit lui Elizabeth Vartkessian, directoarea executivă a organizației non-profit Advancing Real Change. Este și mai rar ca aceste persoane să fie executate, pentru că scenarii similare nu sunt de obicei urmărite penal ca infracțiuni capitale.

Procurorul general al statului Alabama, Steve Marshall, a susținut, de asemenea, condamnarea și sentința la moarte a lui Burton și s-a opus mai multor apeluri formulate de echipa juridică a deținutului.

„Acea condamnare și sentință au fost menținute la fiecare nivel”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al procurorului general.

Burton, descris drept „organizatorul” jafului

În august 1991, Burton și alți cinci bărbați s-au urcat în două mașini și au condus spre Talladega, potrivit documentelor din instanță. Au parcat un vehicul la o spălătorie auto din apropiere și s-au îndreptat spre ținta lor: un magazin AutoZone.

În interior, Burton a cumpărat câteva produse și a mers la baie, arată dosarul instanței. Apoi, DeBruce a scos arma și le-a spus tuturor din magazin să se întindă pe podea.

Burton a luat un angajat sub amenințarea armei și l-a obligat să golească seiful magazinului, în timp ce ceilalți bărbați îi jefuiau pe clienți, potrivit documentelor instanței.

Battle a intrat în magazin în timpul jafului. El și DeBruce s-au certat, iar DeBruce l-a lovit și apoi l-a împușcat în spate.

Burton și LuJuan McCants, care la acea vreme era adolescent și participa și el la jaf, se aflau deja afară când au auzit împușcătura, potrivit documentelor depuse în instanță. În timp ce grupul fugea, Burton l-a întrebat pe DeBruce de ce a împușcat pe cineva, au scris avocații lui Burton în cererea de clemență.

La proces, procurorii au susținut că Burton era „liderul” grupului. Un juriu a recomandat pedeapsa cu moartea după ce Burton a fost condamnat pentru omor calificat în timpul unei infracțiuni, în 1992.

Jurați și fiica victimei cer clemență

Burton are numeroase probleme de sănătate, inclusiv artrită reumatoidă, care i-a limitat mobilitatea și acum este în scaun cu rotile. Recent a suferit și un accident vascular cerebral, spun copiii lui și avocatul. De asemenea, Burton are „diagnosticul de tulburare delirantă, clasificată de Departamentul de Corecție drept o «boală mintală gravă»”, potrivit cererii sale de clemență.

Starea sa fizică este unul dintre motivele pentru care unii dintre copiii săi cer îndurare. Charles Burton Jr., fiul lui Burton, a spus că îi cere guvernatoarei Ivey „să ia în considerare sănătatea lui, familia lui - în special nepoții - și schimbarea pe care a făcut-o în viața lui în timpul detenției”.

„Oferiți-i, măcar o dată, beneficiul îndoielii. Nu l-a avut niciodată în viața lui”, a spus el. „Arătați că sunteți plină de compasiune și că înțelegeți că acest om nu mai este un criminal”.

Lois Harris a declarat pentru CNN că execuția iminentă a tatălui ei este „foarte greu de acceptat”.

Nu știe ce va face guvernatoarea, dar speră la comutarea pedepsei. „I-aș spune: dacă ar fi cineva pe care îl iubiți sau un membru al familiei dumneavoastră, ați lupta până la capăt”, a spus Harris.

Dar familia nu este singura care cere clemență. Mai mulți jurați care au decis cazul lui Burton și fiica lui Battle susțin și ei clemența.

Șase dintre cei opt jurați încă în viață nu se opun ca sentința lui Burton să fie schimbată în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, iar trei cer explicit comutarea pedepsei, potrivit scrisorilor trimise guvernatoarei. Ei spun că nu ar fi votat pentru pedeapsa cu moartea dacă ar fi știut că cel care a tras nu va primi aceeași sentință.

„Eram foarte tânără când am făcut parte din acel juriu”, a scris o femeie care a făcut parte din juriu, Priscilla Townsend. „Dar, cu perspectiva pe care am dobândit-o de-a lungul anilor, nu mi s-a părut corect ca cineva care nu a apăsat pe trăgaci să fie condamnat la execuție, iar inima mea s-a îndreptat spre el”. Ea a spus că nu mai este de acord cu decizia de atunci.

Un alt jurat, James Cottingim, a spus că diferența dintre sentințele lui Burton și DeBruce l-a determinat să ceară comutarea pedepsei, adăugând că sentința la moarte a lui Burton „nu mai este potrivită”.

„Acum, după ce am aflat că domnul DeBruce a fost ulterior condamnat la închisoare pe viață fără eliberare condiționată, pare foarte nedrept ca domnul Burton să fie totuși executat”, a scris el.

Statul s-a opus apelului lui Burton în 2018, după schimbarea sentinței pentru DeBruce. Biroul procurorului general a susținut că nu este neconstituțional ca Burton să fie executat, chiar dacă nu a apăsat pe trăgaci.

Există „precedente clare”, a argumentat statul, că faptul că un inculpat a primit altă semntință nu înseamnă că și co-inculpatul său are dreptul la același lucru. „DeBruce a primit altă sentință din cauza unui factor care nu avea nimic de-a face cu Burton sau cu responsabilitatea sa”, a susținut statul.

Ivey a acordat clemență o singură dată în mandatul de guvernator. Clemența este rară: mai puțin de jumătate de procent dintre persoanele condamnate la moarte în Alabama au primit-o.

„Un caz clasic pentru clemență”, spune avocatul

Avocatul lui Burton, Matt Schulz, cere și Curții Supreme a SUA să suspende execuția, pentru a putea argumenta cel mai recent apel, care susține că avocații lui Burton au fost obligați de instanța de judecată să cheme doi co-inculpați ca martori împotriva „judecății lor strategice”.

Biroul procurorului general s-a opus apelului, susținând, printre altele, că acei martori au fost chemați la insistența lui Burton. Biroul lui Marshall a numit apelul, depus atât de aproape de data execuției, „o simplă tactică procedurală”.

Totuși, Schulz crede că bărbatul de 75 de ani nici măcar nu ar fi trebuit să fie găsit vinovat.

Cererea de clemență a lui Burton susține că, pentru ca un inculpat să fie vinovat de o infracțiune capitală, trebuia să fi avut intenția de a ucide pe cineva. Avocații săi spun că statul nu a demonstrat că Burton a fost complice la uciderea intenționată a lui Battle.

„Chiar dacă domnul Burton ar fi fost liderul grupului, acest lucru nu este suficient pentru a demonstra o intenție clară de a ucide”, a scris Schulz.

Totuși, conform legii din Alabama, omorul în timpul unei infracțiuni poate fi imputat atunci când moartea are loc în timpul unei alte infracțiuni grave, precum jaful, indiferent de intenție.

Cel puțin 22 de persoane condamnate în baza acestor legi în mai multe state au fost executate, deși nu au avut implicare directă în moartea cuiva. Alte state, inclusiv Texas și Florida, au legi similare și au executat persoane care nu au fost cei care au apăsat pe trăgaci.

Statul a apărat verdictul, susținând că Burton era înarmat și le spusese celorlalți că se va ocupa de orice problemă care apare. În timpul procesului, McCants a depus mărturie că Burton ar fi spus: „Vom merge la AutoZone și, dacă cineva trebuie rănit, lăsați-mă pe minesă o fac”.

McCants a declarat ulterior într-o declarație semnată că nu credea că Burton intenționa ca cineva să fie rănit și că mărturia lui a fost influențată de sfaturile procurorilor, care aveau o mare putere asupra viitorului său. McCants avea 16 ani la momentul jafului și a acceptat un acord cu procurorii pentru a evita pedeapsa cu moartea.

Cazul lui Burton este „cu adevărat un caz clasic pentru clemență”, a spus Schulz pentru CNN, „iar refuzul de a acorda clemență în acest caz ar reprezenta o pată de neșters asupra sistemului de justiție din Alabama”.

„Dați-mi o șansă”, cere deținutul

Burton se află pe culoarul morții de peste 30 de ani. În acest timp, și-a asumat responsabilitatea pentru rolul său în jaf și și-a cerut scuze familiei lui Battle. Nu s-a așteptat niciodată ca jaful să se termine cu o crimă, a scris el familiei victimei, „și am fost îngrozit când am aflat că s-a întâmplat”.

„Îmi cer sincer scuze că mi-a luat atât de mult timp să spun asta. M-am luptat cu acest lucru ani de zile”, a scris el.

Consilierul său spiritual, imam Aswan Abdul-Addarr, a declarat că asumarea responsabilității arată „că are caracter”.

Dacă execuția va avea loc, Abdul-Addarr va fi alături de Burton, iar cei doi se vor ruga pentru ultima dată, cerând iertarea lui Dumnezeu. Totuși, el speră încă într-o comutare de ultim moment. „Cred că și-a plătit datoria față de societate”, a spus el.

Copiii lui Burton încă speră, dar se pregătesc pentru ce este mai rău. În weekend, membrii familiei l-au vizitat în închisoare.

Deși artrita îl împiedică să scrie sau să se deplaseze singur, Burton spune că, dacă va primi clemență, vrea să profite de anii care i-au mai rămas. Ar dori să creeze un program prin care să le vorbească tinerilor, să îi sprijine și să îi descurajeze să aleagă o viață de infractor.

„Aș vrea să fiu acea voce, să vorbesc cu ei și să le spun povestea mea, ce mi s-a întâmplat”, a spus Burton. „I-aș spune guvernatoarei: dați-mi o șansă să fac asta”.