UE recomandă statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a compensa scumpirile provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Publicat la 18:33 10 Mar 2026

Taxele statului din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei afectează economia. Foto: Getty Images

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marţi statelor membre care îşi permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

Care sunt opţiunile în faţa creşterii preţurilor la energie?

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor” în Europa, nici a „preţului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează „îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă”, a subliniat comisarul european, referindu-se la discuţiile în curs cu Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situaţia este diferită în alte părţi ale lumii, a precizat Jorgensen.

„De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a adăugat comisarul european.