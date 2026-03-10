Cum să supraviețuiești unui război mondial. Cele mai sigure zone, trusa de urgență și alte recomandări

2 minute de citit Publicat la 07:00 10 Mar 2026 Modificat la 07:00 10 Mar 2026

În cazul unui atac major, inclusiv al unuia nuclear, specialiștii spun că refugiul rapid într-un spațiu protejat este esențial. Foto: Profimedia Images

Pe fondul tensiunilor tot mai mari la nivel global și al conflictelor armate care izbucnesc în diferite regiuni ale lumii, tot mai multe guverne și experți în securitate avertizează populația că trebuie să fie pregătită pentru situații de criză, inclusiv pentru un conflict major, scrie Mirror.

Specialiști în securitate, gestionarea dezastrelor și pregătire pentru situații extreme spun că, deși scenariul unui război mondial pare îndepărtat, pregătirea populației poate face diferența în primele zile ale unei crize majore.

Kitul de supraviețuire pentru 72 de ore

Una dintre cele mai importante recomandări vine la nivel european. Uniunea Europeană a îndemnat cetățenii statelor membre să fie pregătiți pentru cel puțin 72 de ore de autonomie, adică o perioadă în care ar putea rămâne fără ajutor extern.

Printre lucrurile considerate esențiale într-o trusă de urgență se numără:

apă potabilă îmbuteliată

alimente neperisabile sau conserve

lanternă și baterii de rezervă

chibrituri sau brichetă

batoane energizante

documente de identitate păstrate într-o husă impermeabilă

Autoritățile europene spun că astfel de măsuri pot reduce panica și haosul în primele zile ale unei situații de urgență, când infrastructura sau aprovizionarea ar putea fi afectate.

Specialiștii în pregătire pentru dezastre recomandă însă un set mai extins de obiecte care pot ajuta în cazul unei crize majore. Printre cele mai importante se numără:

rezerve de apă (cel puțin câțiva litri de persoană pe zi)

filtre portabile pentru apă

alimente de urgență sau conserve

kit pentru aprinderea focului

trusă de prim ajutor

haine groase și pături pentru izolare termică

lanternă sau lampă frontală cu baterii de rezervă

un cuțit multifuncțional sau unealtă de supraviețuire

hărți pe hârtie și busolă

baterii externe sau surse portabile de energie

radio portabil pentru informații de urgență

produse de igienă

documente importante și o rezervă de bani cash

Aceste obiecte pot ajuta o persoană sau o familie să reziste atât într-un adăpost improvizat, cât și în locuință, în cazul în care aprovizionarea devine dificilă.

Ce trebuie să faci dacă are loc un atac

În cazul unui atac major, inclusiv al unuia nuclear, specialiștii spun că refugiul rapid într-un spațiu protejat este esențial.

Experții recomandă:

adăpostirea în interiorul unei clădiri solide

alegerea unei camere aflate cât mai central, departe de ferestre și pereți exteriori

sigilarea ușilor și ferestrelor pentru a reduce pătrunderea prafului contaminat

umplerea recipientelor disponibile cu apă (chiuvete, căzi, bidoane), deoarece rețeaua de apă ar putea fi contaminată

În primele două sau trei zile, este recomandat ca oamenii să rămână în interior, deoarece nivelul radiațiilor sau al substanțelor periculoase din aer poate fi foarte ridicat imediat după un astfel de eveniment.

Experții spun că, în multe situații, nu fuga este soluția, ci protejarea în interior și limitarea expunerii până când riscurile scad.

Comunitatea poate salva vieți

Specialiștii în pregătirea pentru dezastre spun că supraviețuirea nu depinde doar de provizii, ci și de relațiile cu cei din jur.

Studiile făcute după catastrofe naturale au arătat că oamenii care aveau legături sociale puternice, vecini, prieteni sau comunități locale unite, au avut șanse mai mari de supraviețuire atunci când resursele au devenit limitate.

În multe situații de criză, grupuri de voluntari și comunități locale s-au organizat spontan pentru a oferi ajutor și pentru a reconstrui zonele afectate.

Abilitățile care pot face diferența

Pe lângă provizii, experții spun că anumite abilități pot deveni extrem de utile într-o situație de criză:

cunoștințe de prim ajutor

grădinărit sau producerea de alimente

orientarea în natură

repararea obiectelor și a echipamentelor

gestionarea conflictelor și cooperarea cu ceilalți

De exemplu, cultivarea unor legume sau plante chiar și într-un spațiu mic, precum un balcon, poate contribui la suplimentarea hranei în perioade dificile.

Specialiștii spun că pregătirea pentru situații de criză nu înseamnă panică, ci capacitatea de a reacționa calm și organizat dacă apare o situație extremă.