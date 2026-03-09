Primele boabe de năut care vor hrăni astronauții în spaţiu au fost recoltate la Centrul Spațial NASA

Plantele de năut au fost alese pentru cultivarea în solul lunar deoarece necesită puțină apă și nutrienți. Sursa foto: Profimedia

În timp ce se studiază rachetele, modulele de aselenizare, propulsoarele și costumele spațiale, pentru a merge pe Lună sau pe Marte este nevoie şi de mâncare. Asta pentru că în cazul perioadelor lungi de timp e imposibilă aducerea tuturor alimentelor de pe Pământ.

Astfel la Centrul Spațial Houston al NASA sunt conservate mostre de praf lunar aduse de astronauții Apollo. Universitatea din Texas, aflată în apropiere, a studiat compoziția acestuia și l-a reprodus pentru a cultiva plante de năut. Cu toate acestea, coacerea și recoltarea fructelor nu a fost o sarcină ușoară, relatează La Repubblica.

Solul lunar (sau regolitul) conține metale toxice precum aluminiu, zinc și cupru și este puțin permeabil la apă. Mineralele nutritive precum fosfor, potasiu și calciu se găsesc acolo, dar într-o formă chimică pe care rădăcinile nu o pot absorbi cu ușurință. Într-un experiment anterior cu o specie nealimentară, Arabidopsis, semințele au reușit să germineze, dar plantele au crescut foarte slab. Totuși, o seră spațială prosperă le-ar oferi astronauților și oxigen, un alt element esențial pentru viața care este foarte puțin disponibil în spațiu.

Oamenii de știință din Texas au decis să îmbogățească regolitul cu două substanțe ușor de transportat de pe Pământ: ciuperci microscopice care fac nutrienții mai ușor de absorbit și râme. Acești viermi sunt capabili să digere și să composteze resturile alimentare ale astronauților, îmbogățindu-le cu bacterii benefice și făcând solul mai poros, astfel mai capabil să absoarbă apa.

Plantele de năut au fost alese pentru cultivare deoarece necesită puțină apă și nutrienți. Boabele lor conțin proteine, molecule dificil de obținut în spațiu, cu excepția surselor vegetale. Semințele au fost plantate în ghivece cu diverse amestecuri de regolit, excremente de râme și ciuperci. Toate au germinat, dar toate răsadurile au prezentat curând dificultăți de creștere, cu frunze îngălbenite și puține ramuri. Ghivecele cu cele mai mari procente de regolit au avut cele mai mari rezultate (năutul cultivat în regolit pur a murit înainte de înflorire). Acesta este un semn că îmbogățirea cu compost și microorganisme poate îmbunătăți randamentele agricole pe Lună. Rezultatele experimentului au fost publicate în Scientific Reports .

Chiar și prin fertilizarea regolitului, năutul cultivat pe solul lunar a fost mai puțin decât cel cultivat în ghiveci cu pământ de pe această planetă. Visând la un viitor cu colonii permanente pe Lună sau Marte, va fi dificil să se producă o recoltă suficientă atât pentru a hrăni astronauții, cât și pentru a asigura recolta de anul viitor. Ciupercile, însă, odată absorbite de sol, au demonstrat că pot supraviețui chiar și în regolit.

Cât priveşte gustul boabelor de năut cultivate în solul de pe Lună, nimeni nu a îndrăznit încă să le încerce deocamdată, având în vedere prezența substanțelor toxice în sol. „Boabele obţinute sunt testate în prezent”, a explicat Jessica Atkin, agronom la Universitatea din Texas și coordonatorul studiului. „Nu le-am mâncat încă pentru a măsura mai întâi acumularea de metale”.

Pe Stația Spațială Internațională, experimentele de cultivare în microgravitație au început exact acum douăzeci de ani. Astronauții își suplimentau ocazional dietele cu salată verde și roșii, cultivate în principal folosind tehnici hidroponice (n.red. metode moderne de cultivare a plantelor fără utilizarea solului ). Lumina soarelui, pe de altă parte, era simulată de lămpi speciale cu lungimi de undă special concepute pentru a optimiza fotosinteza, chiar și în interiorul unui cilindru metalic care călătorește prin spațiu.