Astronomii au identificat o metodă care ar putea duce la descoperirea a 300 de planete necunoscute

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un nou studiu sugerează că stelele cu activitate magnetică scăzută sunt mai predispuse să găzduiască sisteme de exoplanete, ceea ce ar putea face căutarea acestor corpuri cerești mai puțin aleatorie, scrie Live Science.

Cercetătorii spun că au găsit o posibilă scurtătură pentru identificarea stelelor care au planete în jurul lor. Metoda se bazează pe anumite semnale detectate în lumina stelelor și ar putea face mai ușoară descoperirea exoplanetelor, potrivit noului studiu.

Folosind această tehnică, echipa a identificat deja câteva planete care nu fuseseră observate până acum – aproximativ șase lumi noi. Totuși, deoarece majoritatea acestor planete sunt foarte apropiate de stelele lor, autorii studiului spun că este puțin probabil ca ele să fie locuibile.

Dintre cele peste 6.000 de exoplanete cunoscute până acum, multe se află extrem de aproape de steaua în jurul căreia orbitează. Această apropiere nu este deloc favorabilă pentru astfel de planete, ale căror suprafețe sunt bombardate de radiații intense, iar materia de la suprafață poate fi smulsă și transformată în cozi de resturi asemănătoare celor ale cometelor.

Un exemplu este exoplaneta K2-22b, analizată de telescopul spațial James Webb în 2025. Resturile rămân adesea milioane de ani sub forma unui nor de particule care orbitează în jurul stelei.

Paradoxal, tocmai aceste resturi i-ar putea ajuta pe astronomi să identifice stelele care au planete necunoscute foarte apropiate de ele. Motivul este că aceste particule – formate în principal din diferite gaze – absorb o parte din lumina stelei la anumite frecvențe vizibile.

„Această absorbție ar putea face ca steaua să pară artificial mai puțin activă din punct de vedere magnetic”, a explicat Matthew Standing, cercetător la Centrul European de Astronomie Spațială al Agenției Spațiale Europene din Madrid și autor principal al studiului, într-un mesaj trimis publicației Live Science. Cu alte cuvinte, stelele aparent „liniștite” din punct de vedere magnetic ar putea fi ținte bune pentru căutarea unor exoplanete apropiate care se dezintegrează treptat.

Dacă ipoteza se confirmă, misiunile de căutare a planetelor ar putea deveni mult mai eficiente și mai puțin bazate pe noroc.

Semnale venite de la stele

Pentru a testa ideea, Standing și o echipă internațională de cercetători au selectat mai întâi 24 de stele cu activitate magnetică aparent scăzută, în cadrul proiectului Dispersed Matter Planet Project (DMPP). Printre acestea se aflau și câteva stele analizate deja în 2020.

Cercetătorii au colectat apoi spectre în lumină vizibilă – curbele de lumină corespunzătoare lungimilor de undă ale radiației electromagnetice pe care oamenii le pot vedea – folosind telescoape ale Observatorului European Austral din Chile.

Fiecare stea a fost observată de cel puțin zece ori, pe parcursul a până la două săptămâni. Dacă o stea avea una sau mai multe planete în jurul ei, atracția gravitațională exercitată de acestea ar provoca o ușoară „legănare” a stelei, fenomen detectabil în spectrele de lumină. Această metodă de identificare a exoplanetelor este cunoscută drept tehnica vitezei radiale.

Ulterior, echipa a folosit un algoritm informatic pentru a analiza dacă modificările observate în curbele de lumină ar putea indica prezența a până la patru planete în jurul fiecărei stele. Analiza a permis, de asemenea, estimarea sensibilității studiului și a frecvenței cu care apar planete apropiate în jurul stelelor cu activitate magnetică scăzută.

Rezultatele, publicate pe 28 februarie în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, arată că 14 dintre stelele analizate găzduiesc în total 24 de exoplanete, dintre care șapte sunt lumi descoperite pentru prima dată în cinci sisteme stelare diferite.

Echipa a calculat că frecvența exoplanetelor în jurul stelelor selectate este de opt până la zece ori mai mare decât în alte studii care folosesc tehnica vitezei radiale. Acest rezultat susține ipoteza că stelele aparent inactive din punct de vedere magnetic au mai multe șanse să găzduiască planete apropiate, intens bombardate de radiații.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că analiza a fost foarte eficientă, identificând aproape 95% dintre exoplanetele cu o masă de cel puțin zece ori mai mare decât cea a Pământului și care orbitează în jurul stelei lor în cel mult cinci zile.

Pe baza acestor rezultate, echipa a extins analiza la vecinătatea cosmică a sistemului nostru solar, alcătuind o listă de aproximativ 16.000 de stele aflate la mai puțin de 1.600 de ani-lumină distanță. (Un an-lumină reprezintă distanța pe care o parcurge lumina într-un an – aproximativ 9,46 trilioane de kilometri.)

Din această listă, cercetătorii au identificat 241 de stele care prezintă aceleași semnături de activitate magnetică scăzută. Pe baza proporției de exoplanete observate în studiu, ei estimează că aceste stele ar putea găzdui aproximativ 300 de planete încă nedescoperite.

Matthew Standing privește cu prudență, dar și cu optimism potențialul metodei. „Dacă va fi confirmată prin studii pe eșantioane mai mari, această metodă ar putea face căutarea exoplanetelor mult mai eficientă”, a spus el.

Echipa intenționează să continue cercetările, extinzând numărul de stele analizate și monitorizând în continuare datele privind viteza radială pentru a identifica noi semne ale existenței unor planete.