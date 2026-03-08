O "capsulă a timpului", veche de 200 de ani, din Turnul Sfatului, dezvăluie informaţii despre ciuma în Țara Românească și Moldova

Turnul Sfatului, monument istoric al oraşului Sibiu. Sursa colaj foto: Agerpres

Pe acoperișul Turnului Sfatului se află, din 1826, un document păstrat într-o cutie, care povestește despre reabilitarea turnului și condițiile în care au fost efectuate lucrările. Această adevărată "capsulă a timpului" ar putea fi descoperită abia atunci când lucrările de reabilitare aflate în desfășurare vor ajunge la acel punct, iar nimeni nu mai știe sigur dacă documentul mai este încă acolo, a relatat publicaţia Turnul Sfatului.

O "capsulă a timpului", veche de 200 de ani, în vârful Turnului Sfatului

Despre document a scris Emil Sigerus (1854‑1947), etnograf, colecționar, istoric și scriitor sas din Transilvania, în volumul al treilea al cărții sale "Vom alten Hermannstadt" (1928) – "Despre vechiul Sibiu" –, potrivit site-ului rendez-vous-in-hermannstadt.de.

Oficialii Primăriei Sibiu au fost întrebați dacă se mai știe ceva despre acest document vechi de două secole și ce se va întâmpla cu el dacă va fi recuperat de pe vârful turnului. Aceștia au oferit următorul răspuns:

"În eventualitatea în care se va găsi o astfel de capsulă, decizia privind procedura de gestionare a acesteia va fi luată după consultarea cu specialiști, precum și cu executantul lucrării și cu proiectantul, cu respectarea prevederilor legale în astfel de cazuri.

Reiterăm faptul că scopul acestor lucrări de reabilitare a Turnului Sfatului este acela de a pune în valoare toate elemente istorice ale Turnului, astfel că vom proceda cu cea mai mare grijă și considerație pentru acest obiectiv de patrimoniu", a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, au mai scris cei de la publicaţia Turnul Sfatului.

Acoperișul provizoriu a durat 30 de ani

"Nicio altă clădire din Sibiu nu a fost desenată, pictată și fotografiată atât de des ca Turnul Sfatului! Își datorează această distincție acoperișului de tablă sfidător, care se abate atât de mult de la formele comune în orașele săsești, încât iese în evidență tocmai datorită acestui fapt. Acoperișul a devenit o caracteristică definitorie a peisajului urban", a notat Emil Sigerus în cartea sa, potrivit sursei citate.

Scriitorul sas din Transilvania a dedicat celebrului turn din Sibiu un capitol, în cartea sa apărută la doi ani după ce lucrările s-au finalizat.

În articolul intitulat "Der Ratturm", descoperim că lucrările de renovare, dar și "construcția noului acoperiș al așa-numitului Turn al Sfatului, care fusese acoperit doar cu un acoperiș temporar timp de 30 de ani, a fost finalizată cu succes pe 24 iunie 2026, fără cea mai mică vătămare a vreunei persoane", s-a mai transmis pe site-ul rendez-vous-in-hermannstadt.de.

Cu această ocazie, o capsulă de tablă conținând un document pentru posteritate a fost plasată în sfera de la vârful Turnului Sfatului.

"În momentul în care a fost ridicat acoperișul acestui turn, ciuma făcea ravagii în Țara Românească și Moldova vecine, iar acestea, împreună cu alte provinci turcești, nu își reveniseră încă pe deplin la pace de la revoltele izbucnite în 1821.

La începutul lunii septembrie 1824, disputa juridică dintre comunitatea orașului și comunitățile sătești învecinate Vurpăr ( Burgberg ), Hamba ( Hahnbach ) și Șura Mare ( Groß Scheuern ), privind pădurea / braniștea ( Branist Waldung ), care durase 32 de ani, a fost încheiată cu succes printr-un acord formal între reprezentanții numiți, judecătorii regali din Groß Schenk, M. J. Agermann, și din Leschkirch, S. Konrad, ca urmare a unei înțelegeri încheiate la începutul anului 1823 și confirmate de Majestatea Sa Împăratul Franz I", se precizează în document, conform relatării lui Emil Sigerus.

Turnul Sfatului a fost inițial o poartă a orașului Sibiu, parte a celei de-a doua centuri de fortificații care înconjura Piața Mică. Construcția sa datează, așadar, de la sfârșitul secolului al XIII-lea sau începutul secolului al XIV-lea, iar numele turnului provine de la faptul că Primăria se afla odată pe latura sa de vest.

În 1586, turnul s-a prăbușit, îngropându-l sub dărâmături pe pictorul Johann David, însărcinat de consiliul orașului să decoreze bolta turnului cu picturi. Două ani mai târziu, turnul a fost reconstruit, iar consiliul a comemorat pictorul printr-o placă memorială din piatră, amplasată în bolta turnului.