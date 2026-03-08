Vremea turbulentă din spațiu ar putea distorsiona mesajele venite de la extratereștri, sugerează un nou studiu

Cei mai cunoscuți „vânători de extratereștri” de pe Pământ cred că viața extraterestră ar putea exista deja undeva în univers, dar că ar putea avea dificultăți în a ne transmite mesaje, din cauza condițiilor turbulente din spațiu, scrie The Guardian.

Situația amintește de încercările personajului ET de a „suna acasă” în celebrul film al lui Steven Spielberg din 1982. Un nou studiu realizat de Institutul SETI din Silicon Valley (Search for Extraterrestrial Intelligence – Căutarea Inteligenței Extraterestre) sugerează că vremea spațială agitată face ca semnalele radio venite din cosmos să fie mult mai greu de detectat.

Organizația, finanțată parțial de NASA, explică faptul că activitatea stelară – precum furtunile solare sau turbulențele de plasmă produse de o stea aflată în apropierea „unei planete care transmite” – poate lărgi semnalele radio care, în mod normal, sunt extrem de înguste. În aceste condiții, energia transmisiei se împrăștie pe mai multe frecvențe, spun cercetătorii, ceea ce face ca semnalul să fie mult mai greu de identificat prin metodele tradiționale de căutare.

„Dacă un semnal este lărgit de mediul propriei sale stele, poate coborî sub pragurile noastre de detecție, chiar dacă există, ceea ce ar putea explica parțial liniștea radio pe care am observat-o în căutările de tehnosemnături”, a declarat astronomul SETI Vishal Gajjar.

Raportul său, realizat împreună cu asistenta de cercetare SETI Grayce C. Brown, a fost publicat săptămâna aceasta în revista științifică Astrophysical Journal.

Noul studiu scoate însă în evidență o complicație care a fost până acum trecută cu vederea: chiar dacă o civilizație extraterestră ar transmite un semnal radio perfect îngust, acesta ar putea să nu mai rămână la fel până când părăsește sistemul său stelar.

„Fluctuațiile densității plasmei din vânturile stelare, precum și evenimentele eruptive ocazionale, cum ar fi ejecțiile de masă coronală, pot distorsiona undele radio aproape de punctul lor de origine, ‘întinzând’ frecvența semnalului și reducând intensitatea maximă pe care sistemele noastre de căutare se bazează”, se arată într-un comunicat care însoțește studiul.

Pe scurt, chiar dacă scenariul este puțin probabil, cercetătorii cred că extratereștrii ar putea exista și ar putea încerca să comunice cu noi. Problema este că vremea imprevizibilă din spațiu ar putea distorsiona mesajele, iar noi pur și simplu nu le putem detecta.

Echipa SETI a ajuns la această concluzie analizând efectele activității stelare asupra transmisiunilor radio provenite de la nave spațiale din propriul nostru sistem solar, apoi extrapolând rezultatele pentru mediile din jurul unor stele îndepărtate.

Grayce Brown spune că descoperirea ar putea obliga cercetătorii să regândească modul în care caută viață extraterestră, inclusiv prin realizarea unor observații la frecvențe radio mai înalte.

„Prin cuantificarea modului în care activitatea stelară poate remodela semnalele de bandă îngustă, putem proiecta căutări care se potrivesc mai bine cu ceea ce ajunge de fapt pe Pământ, nu doar cu ceea ce ar putea fi transmis”, a explicat ea.

Întrebarea dacă oamenii sunt singuri în univers rămâne una dintre marile enigme ale omenirii. În același timp, posibilitatea existenței OZN-urilor – denumite oficial în prezent „fenomene aeriene neidentificate” (UAP) – a generat numeroase teorii ale conspirației și o mulțime de filme de science-fiction.

În 2024, un fost oficial al Departamentului Apărării din SUA a afirmat în Congres, fără a prezenta dovezi, că unii angajați ai guvernului ar fi fost răniți în timpul unor întâlniri cu extratereștri.

Declarația a venit la un an după ce avertizorul de integritate David Grusch, fost ofițer de informații care a condus până în 2023 o echipă guvernamentală care analiza fenomenele UAP, a susținut că Pentagonul ar fi derulat timp de decenii un program secret de colectare și încercare de reverse-engineering al unor OZN-uri prăbușite.

Congresmanul republican Tim Burchett, copreședinte al comisiei Camerei Reprezentanților care investighează UAP, a minimalizat imediat afirmațiile lui Grusch.

„Nu vom aduce omuleți verzi sau farfurii zburătoare la audieri, îmi pare rău să dezamăgesc jumătate dintre voi”, a spus el.

Burchett afirmase anterior că Statele Unite ar avea dovezi ale unei tehnologii care „sfidează toate legile fizicii” și că nave extraterestre ar deține tehnologii care ar putea „să ne transforme într-o brichetă de cărbune”.

Un raport guvernamental publicat în 2024 arată că peste 750 de noi observații UAP au fost raportate între mai 2023 și iunie anul următor.

Fostul președinte american Barack Obama a reaprins dezbaterea luna trecută, după ce a declarat într-un podcast că extratereștrii „sunt reali”. A revenit însă asupra afirmației a doua zi, într-o postare pe rețelele sociale, spunând că nu a văzut nicio dovadă în acest sens și că s-a lăsat purtat de entuziasmul întrebărilor intervievatorului.

Episodul l-a determinat pe Donald Trump să anunțe că autorizează publicarea tuturor documentelor guvernamentale despre extratereștri, OZN-uri și fenomene UAP.

„S-ar putea să-l scot din încurcătură declasificând”, a spus Trump despre Obama, pe care l-a criticat frecvent.

„Nu știu dacă sunt reali sau nu”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.