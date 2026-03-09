Surse: Schema de ajutor de stat pentru transportatori ar putea fi prelungită. Propunerea a fost agreată de premierul Ilie Bolojan

1 minut de citit Publicat la 17:07 09 Mar 2026 Modificat la 17:16 09 Mar 2026

De acest sprijin beneficiază firmele licențiate de transport rutier din România, atât cele care transportă marfă, cât și cele care transportă persoane / Foto: Hepta

Schema de ajutor de stat pentru transportatori ar putea fi prelungită, în contextul efectelor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit unor surse politice. Propunerea a fost prezentată luni, în ședința Coaliției, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și a fost agreată de premierul Ilie Bolojan.

În ședința Coaliției de luni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că instituția pe care o conduce este pregătită să prelungească schema de sprijin pentru transportatori.

Decizia a fost luată în contextul presiunilor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Amintim că măsura inițială a fost aprobată în data de 11 decembrie 2025 de Executiv.

De acest sprijin beneficiază firmele licențiate de transport rutier din România, atât cele care transportă marfă, cât și cele care transportă persoane, cu excepția transportului public local.

Ajutorul se acordă sub formă de grant, adică bani nerambursabili, calculați în funcție de cantitatea de motorină cumpărată. În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025, compensația este de 40 de bani pentru fiecare litru de motorină. Între 1 ianuarie și 31 martie 2026, sprijinul crește la 65 de bani pe litru.

Noi negocieri în Coaliție

Luni, 9 martie, liderii partidelor s-au reunit într-o nouă ședință a Coaliției. Bugetul pentru 2026 a fost subiectul principal de discuție.

Înaintea ședinței coaliției, președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că, în cazul în care nu va exista un consens asupra bugetului, ar putea fi convocată o nouă întâlnire pentru continuarea discuțiilor.

Ulterior, partidele din coaliția de guvernare, împreună cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, au decis în ședința de luni ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul ar urma să fie adoptat în această săptămână de Guvern și ulterior transmis Parlamentului, a anunțat PNL.