Ministerul Finanţelor va publica proiectul de buget cel mai târziu marţi

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. sursa foto: Agerpres

Partidele din coaliția de guvernare, împreună cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, au decis în ședința de luni ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul ar urma să fie adoptat în această săptămână de Guvern și ulterior transmis Parlamentului, a anunțat PNL, relatează Agerpres.

„Partidele componente ale coaliţiei de guvernare şi reprezentanţii grupului minorităţilor naţionale au decis în şedinţa de astăzi ca Ministerul Finanţelor să publice, cel mai târziu, mâine proiectul de buget. Principalele repere ale bugetului de stat pentru 2026 cuprinse în proiectul care va fi publicat sunt: nivel record de investiţii pentru 2026 - 165,8 miliarde lei - peste 8% din PIB (în creştere cu 27 miliarde lei faţă de 2025 când acestea au fost 138 de miliarde lei); 9 miliarde lei suplimentar la nivelul resurselor disponibile UAT-urilor (unităţilor administrativ-teritoriale) prin sumele colectate din taxele şi impozitele locale şi transferurile de la bugetul de stat; venituri şi cheltuieli bugetare estimate - venituri totale 738 miliarde lei - 36,1% din PIB (cash), cheltuieli totale 865 miliarde lei - 42,3% din PIB (cash); deficit bugetar - 127,7 miliarde lei - 6,2% (cash)”, se arată într-o informare a național liberalilor.

Potrivit liberalilor, după publicarea proiectului, forma finală a bugetului ar urma să fie aprobată în ședința de guvern din această săptămână, iar apoi trimisă Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Înaintea ședinței coaliției, președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că, în cazul în care nu va exista un consens asupra bugetului, ar putea fi convocată o nouă întâlnire pentru continuarea discuțiilor.

Acesta a mai anunțat că duminică va avea loc reuniunea Consiliului Politic Național al PSD, unde social-democrații vor decide dacă vor susține sau nu legea bugetului de stat pentru 2026 în Parlament.