Predoiu, la Forumul Salzburg: UE trebuie să întărească Europol și cooperarea împotriva criminalității organizate

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, participă luni la prima zi a reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, desfășurată la Egerszalok, sub președinția ungară a platformei regionale de cooperare.

Într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne se precizează că discuțiile din cadrul reuniunii au vizat în special evoluția amenințărilor la adresa securității interne și modul în care criminalitatea organizată se transformă într-un fenomen global, tot mai influențat de dezvoltarea tehnologică.

În intervenția sa din cadrul reuniunii dedicate viitorului agențiilor europene, ministrul român de Interne a subliniat că grupările de criminalitate organizată evoluează către structuri de tip „corporații criminale”, cu moduri de operare tot mai sofisticate, amplificate de progresul tehnologic.

Totodată, el a susținut necesitatea unor instituții europene mai puternice, mai bine conectate și mai bine pregătite pentru a răspunde noilor provocări de securitate.

Mai mult, Cătălin Predoiu a evidențiat importanța dezvoltării unor instrumente moderne de prevenire și combatere a criminalității, precum și necesitatea pregătirii profesionale a personalului din domeniul aplicării legii. Ministrul a pledat și pentru asigurarea resurselor necesare agențiilor europene, inclusiv prin măsuri care să faciliteze atragerea și menținerea personalului calificat.

În cadrul discuțiilor privind revizuirea mandatului Europol, ministrul Afacerilor Interne a arătat că, în actualul climat de securitate, rolul agenției este esențial pentru sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității. El a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii, dar și o delimitare clară a atribuțiilor între instrumentele europene relevante pentru o utilizare mai eficientă a resurselor.

De asemenea, partea română a susținut menținerea unui rol clar pentru CEPOL – Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, ale cărei activități trebuie să rămână orientate în principal către formarea profesională a personalului în domenii strategice.

„Platforma Forumul Salzburg (FS) ne-a ajutat mult să intrăm în Schengen. Am avut mulți prieteni ai României în cadrul Forumului, care ne-au sprijinit la momentul potrivit, între care miniștrii ungar Sandor Pinter și austriac Gerhard Karner, printre cei mai influenți. În prezent, ne concentrăm, în cadrul FS, pe întărirea securității frontierelor și a teritoriilor naționale în fața migrației ilegale, a traficului de droguri, arme și persoane. Criminalitatea organizată a devenit o întreprindere globală, prin conectarea grupurilor din diferite țări și continente. Succesul combaterii acestui fenomen în Europa presupune, între altele, să întărim atât polițiile naționale, cât și agențiile europene, precum CEPOL, eu-LISA și Europol. Am propus soluțiile României pentru această modernizare europeană în prima zi a FS, iar acestea au fost bine primite de colegi. Aceste soluții se concentrează pe un management îmbunătățit al agențiilor, o finanțare mai bună și tehnologizare. Statele naționale și instituțiile europene trebuie să țină pasul cu schimbările rapide din domeniul apărării siguranței publice și securității naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, la finalul primei zile a reuniunii.

Forumul Salzburg este o platformă regională de cooperare în domeniul securității interne, lansată în anul 2000 la inițiativa Austriei, care reunește miniștrii de interne din Europa Centrală pentru dialog și coordonare. Din Forum fac parte Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

În cadrul formatului funcționează și un Grup al Prietenilor, care include statele din Balcanii de Vest și Republica Moldova, în calitate de partener. Platforma urmărește consolidarea cooperării în domenii precum activitatea poliției, managementul frontierelor, migrația ilegală și alte teme de afaceri interne.