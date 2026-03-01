Consulatul SUA din Pakistan a fost atacat de sute de oameni, care au spart barierele de securitate. Șase morți și 20 de răniți

Consulatul SUA din Pakistan a fost atacat de sute de oameni. FOTO: Captura X

Șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți duminică, după ce au luat cu asalt Consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan.

„Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american”, iar poliția a sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Karachi, Rehan Ali.

Videoclipuri verificate de CNN arată zeci de protestatari care sparg barierele de securitate și lovesc cu bâte geamurile consulatului, iar pe geam se văd flăcări.

Într-un videoclip se pot auzi împușcături.

Nu este clar cum au murit cei șase protestatari, dar au apărut imagini cu cadavre însângerate întinse pe targă. CNN a contactat Ambasada SUA din Islamabad pentru comentarii.

Consulatul a publicat sâmbătă o declarație în care invocă „tensiunile regionale actuale” și îndemană personalul guvernamental american să stea la adăpost.

BREAKING ?????: Security forces open fire on protesters who stormed US Consulate in Karachi — at least 10 reported killed as demonstrations turn deadly amid regional Iran tensions.#Karachi #Pakistan #USA #Breaking pic.twitter.com/u8l46REUPx — Global Flash Alert (@GlobalFlashHQ) March 1, 2026