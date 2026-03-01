Iranul a atacat cu rachete baze militare britanice din Cipru, spune ministrul Apărării de la Londra

<1 minut de citit Publicat la 11:56 01 Mar 2026 Modificat la 12:02 01 Mar 2026

Iranul a atacat cu rachete baze militare britanice din Cipru, spune ministrul Apărării de la Londra. FOTO: Profimedia Images

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete au fost lansate din Iran spre Cipru, unde se află baze militare britanice, scrie The Independent.

El a spus că activele britanice din Orientul Mijlociu sunt în pericol din cauza represaliilor iraniene.

„Suntem destul de siguri că nu au fost țintite direct bazele noastre, dar aceasta arată cât de aleatorii sunt represaliile iraniene”, a spus duminică John Healey .

El a menționat, de asemenea, că 300 de militari britanici se aflau în apropierea țintelor din Bahrain. „Unii dintre ei se aflau la câteva sute de metri de locul unde au lovit cu rachete”, a dezvăluit el.

Ministrul a dezvăluit că Marea Britanie a dispus „misiuni aeriene” deasupra Orientului Mijlociu pentru operațiuni defensive.

El a repetat apelurile prim-ministrului Starmer ca Iranul să înceteze atacurile cu rachete și de a „face un pas înapoi în ceea ce privește atacurile necontrolate și nediscriminatorii tot mai numeroase din regiune” și de a „renunța la programele sale de armament”.

”Puțini oameni vor jeli moartea ayatollahului”, a mai spus ministrul, care a adăugat că e îngrijorat de repercusiunile atacurilor în regiune.

„Acesta este un regim căruia nu i se poate permite niciodată să dețină o armă nucleară.”, a conchis ministrul.