Iranul a lansat două rachete către Cipru, spune ministrul Apărării de la Londra. Guvernul din Cipru neagă

1 minut de citit Publicat la 11:56 01 Mar 2026 Modificat la 13:24 01 Mar 2026

Iranul a atacat cu rachete baze militare britanice din Cipru, spune ministrul Apărării de la Londra. FOTO: Profimedia Images

UPDATE: Guvernul din Cipru a emis o declarație în care neagă afirmațiile ministrului Apărării al Marii Britanii.

„În ceea ce privește declarațiile și rapoartele referitoare la lansarea de rachete asupra Ciprului, acest lucru nu este adevărat și nu există niciun indiciu că ar fi existat o amenințare la adresa țării”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului , Konstantinos Letymbiotis.

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Forțele britanice din Cipru rămân în alertă sporită, scrie cyprus-mail.com.

Sâmbătă, prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit „nu a avut niciun rol” în atacurile comise de Statele Unite și Israel asupra Iranului, deși prezența țării la baza aeriană Akrotiri din Cipru este consolidată.

La începutul acestei luni se raportase că Marea Britanie a trimis șase avioane de vânătoare F-35B, care au plecat de la baza RAF din Marham, Norfolk, spre Cipru, „pentru a apăra baza și teritoriile bazei suverane în cazul în care situația din regiune devine «încinsă»”.

Cipru găzduiește două baze militare britanice.

Știrea inițială

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete au fost lansate din Iran spre Cipru, unde se află baze militare britanice, scrie The Independent.

El a spus că activele britanice din Orientul Mijlociu sunt în pericol din cauza represaliilor iraniene.

John Healey a declarat că nu este încă clar dacă rachetele vizau în mod intenționat bazele britanice de pe insulă. „Nu suntem siguri dacă au fost îndreptate intenționat către bazele noastre”, a spus el.

Ministrul a adăugat că aproximativ 300 de militari britanici erau staționați în apropierea obiectivelor vizate de Iran în Bahrain.

Healey a subliniat că preocuparea sa principală este acum reprezentată de potențialele consecințe ale atacurilor asupra Iranului și de riscul unei escaladări regionale mai ample.

El a asigurat că nimeni nu va plânge moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Oficialul a menționat în acest context cele 20 de comploturi teroriste organizate de Iran pe străzile Regatului Unit, moartea a zeci de mii de cetățeni iranieni și ajutorul oferit Rusiei de Teheran pentru susținerea războiului Kremlinului în Ucraina.

„Nu vă faceți iluzii, acesta este un regim care hărțuiește alte țări și căruia nu i se poate permite niciodată să dețină arme nucleare”, a spus el.