BBC: Cel mai bun mod de a vorbi cu inteligența artificială. Chiar ajută dacă spui „te rog” și „mulțumesc”?

Foto: Getty Images

Când un grup de cercetători a decis să testeze dacă „gândirea pozitivă” face chatboții să dea răspunsuri mai precise, acest lucru a dus la niște rezultate surprinzătoare. Pe măsură ce puneau diverse întrebări, au încercat să numească inteligența artificială „inteligentă”, i-au încurajat să gândească cu atenție și chiar și-au încheiat întrebările cu „Va fi distractiv”. Nimic din toate acestea nu a făcut o diferență consistentă, dar o tehnică a ieșit în evidență. Când au făcut o inteligență artificială să se prefacă că este în Star Trek, aceasta s-a îmbunătățit la matematica de bază, scrie BBC News.

Oamenii au tot felul de strategii bizare pentru a obține răspunsuri mai bune de la modelele lingvistice mari (LLM), tehnologia AI din spatele instrumentelor precum ChatGPT. Unii jură că AI se descurcă mai bine dacă o ameninți, alții cred că chatboții sunt mai cooperanți dacă ești politicos , iar unii oameni le cer roboților să joace rolul de experți în orice domeniu la care lucrează.

Aceste lucruri fac parte din mitologia din jurul „ingineriei prompte” sau „ingineriei contextuale”, diferite moduri de a construi instrucțiuni pentru ca AI să ofere rezultate mai bune. Experții spun că multe dintre înțelepciunile acceptate despre stimularea AI pur și simplu nu funcționează. În unele cazuri, ar putea fi chiar periculoasă. Dar modul în care vorbești contează, iar unele tehnici vor face cu adevărat diferența.

„Mulți oameni cred că există un set magic de cuvinte pe care le poți folosi și care îi vor ajuta pe doctoranzii în drept să rezolve o problemă. Dar nu este vorba despre alegerea cuvintelor, ci despre cum exprimi fundamental ceea ce încerci să faci”, spune Jules White, profesor de informatică care studiază inteligența artificială generativă la Universitatea Vanderbilt din SUA.

Ai grijă la bunele maniere

În 2025, un utilizator de pe X (fostul Twitter) a postat un tweet în care întreba: „Mă întreb câți bani a pierdut OpenAI la costurile cu energia electrică din cauza oamenilor care spun «vă rog» și «mulțumesc» modelelor lor”. Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, compania care produce ChatGPT, a răspuns: „Zeci de milioane de dolari cheltuiți bine. Nu se știe niciodată.”

Majoritatea oamenilor citesc ultimul rând ca pe o referință la ideea unei potențiale apocalipse a inteligenței artificiale, deși e greu de știut cât de în serios să iei această cifră de „zeci de milioane de dolari”. Însă politețea este și o chestiune practică.

LLM-urile funcționează prin împărțirea cuvintelor în bucăți mici numite „token-uri”, înainte de a le analiza folosind statistici pentru a găsi un răspuns adecvat. Asta înseamnă că fiecare lucru pe care îl spui, de la alegerea cuvintelor până la o virgulă suplimentară, va afecta modul în care AI răspunde. Problema este că este extrem de greu de prezis. Au existat tot felul de cercetări care au căutat tipare în modificările minore ale solicitărilor AI, dar multe dintre dovezi sunt contradictorii și neconcludente.

De exemplu, un studiu din 2024 a constatat că LLM-urile au dat răspunsuri mai bune și mai precise atunci când au întrebat politicos, în loc să dea doar comenzi. Și mai ciudat, au existat diferențe culturale. Chatboții care vorbeau japoneza s-au descurcat puțin mai prost dacă ai fost puțin prea politicos.

Un alt mic test a descoperit că o versiune anterioară de ChatGPT era de fapt mai precisă atunci când o insultai. Și, per total, pur și simplu nu au existat suficiente cercetări pe acest subiect pentru a se ajunge la concluzii solide. În plus, companiile de inteligență artificială își actualizează constant chatboții, ceea ce înseamnă că cercetările devin imediat învechite.

Experții spun că modelele de inteligență artificială s-au îmbunătățit dramatic în doar câțiva ani, ceea ce a făcut ca tehnici precum lingușirea, politețea, insultele sau amenințările să fie o pierdere de timp dacă scopul este ca inteligența artificială să fie mai precisă.

„Pe atunci era 100% o loterie. Astăzi, noile modele de inteligență artificială pe care le întâlniți pe orice produs mainstream, cum ar fi ChatGPT, Gemini sau Claude, sunt mai bune la a identifica cele mai importante părți ale promptului. Probabil că nu vor fi influențate de aceste mici modificări de limbaj, cel puțin nu într-un mod consecvent de care să puteți profita”, spune Rick Battle, inginer de învățare automată aplicată la Broadcom, coautor al studiului Star Trek. Deși studiul respectiv a fost realizat în 2024, lucrurile s-au schimbat deja.

Concluzia este tulburătoare în felul ei. Companiile proiectează inteligențe artificiale precum ChatGPT sau Gemini de la Google să se comporte ca oamenii, așa că este logic ca uneori să pară că au stări de spirit pe care le poți gestiona sau personalități pe care le poți ghida. Instrumentele de inteligență artificială sunt imitații, nu ființe vii. Ele doar simulează comportamentul uman.

Cum să vorbești cu un chatbot

Există unele probleme foarte reale legate de inteligența artificială, de la preocupări etice până la impactul asupra mediului pe care îl poate avea. Unii oameni refuză complet să se implice. Dar dacă intenționați să utilizați programe LLM, învățarea modului în care obțineți ceea ce doriți mai rapid și mai eficient va fi mai bună.

Cereți mai multe opțiuni

„Primul lucru pe care le spun oamenilor este să nu ceară un singur răspuns, ci trei sau cinci. Dacă ai nevoie de ajutor cu un text, de exemplu, spune-i inteligenței artificiale să-ți ofere mai multe opțiuni care variază într-un mod important. Acest lucru obligă ființa umană să se reintegreze și să se gândească la ce îi place și de ce”, spune White.

Dați exemple

Oferiți inteligenței artificiale un exemplu ori de câte ori este posibil.

„De exemplu, văd oameni care cer unui LLM să scrie un e-mail și apoi se frustrează pentru că spun «asta nu sună deloc a mine». Impulsul natural este să răspunzi cu o listă de instrucțiuni: «fă asta» și «nu face aia»”, spune White.

White spune că este mult mai eficient să spui „iată 10 e-mailuri pe care le-am trimis în trecut, folosește stilul meu de scriere”.

Cere un interviu

„Să presupunem că vrei să generezi o descriere a postului. Spune-i inteligenței artificiale «Vreau să-mi pui întrebări, una câte una, până când aduni suficiente informații pentru a scrie o listă de posturi convingătoare», spune White. „Făcând asta cu o întrebare pe rând, se poate adapta la răspunsurile tale”, a subliniat el. Fiți atenți la jocurile de rol „Obișnuia să existe ideea că, dacă i-ai spune inteligenței artificiale că este vorba de un profesor de matematică, de exemplu, aceasta ar avea de fapt o precizie mai mare atunci când răspunde la întrebări de matematică”, spune Sander Schulhoff, antreprenor și cercetător care a contribuit la popularizarea ideii de inginerie promptă. Dar atunci când cauți informații sau pui întrebări cu un singur răspuns corect, Schulhoff și alții spun că jocul de rol poate face ca modelele de inteligență artificială să fie mai puțin precise. „Asta poate fi de fapt periculos. De fapt, încurajezi halucinațiile pentru că îi spui că este un expert și că ar trebui să aibă încredere în cunoștințele sale parametrice interne”, spune Battle. Practic, poate face ca inteligența artificială să acționeze cu prea multă încredere. Însă pentru sarcinile deschise, fără un singur răspuns, jocul de rol este eficient. Dacă sunteți nervoși în legătură cu interviurile de angajare, a-i spune unui chatbot să imite un manager de angajare ar putea fi o practică bună.

Rămâi neutru „Nu te preface că martorul e în stare să se decidă”, spune Battle. Dacă încerci să te decizi între două mașini, nu spune că te decizi de preferința Toyota. „Altfel, probabil că ăsta e răspunsul pe care îl vei primi”, a spus el „Te rog” și „mulțumesc” Conform unui sondaj realizat de Pew Research Center în 2019, mai mult de jumătate dintre americani spun „te rog” atunci când vorbesc cu AI. Se pare că această tendință a continuat. Un sondaj din 2025 realizat de editura Future a constatat că 70% dintre oameni sunt politicoși cu inteligența artificială atunci când o folosesc. Majoritatea au spus că sunt amabili pentru că este pur și simplu lucrul corect de făcut, deși 12% au spus că o fac pentru a se proteja în cazul unor revolte ale roboților. Politețea s-ar putea să nu te protejeze de roboții furioși sau să nu facă LLM-urile mai precise, dar există și alte motive pentru a continua să o faci. „Cel mai important lucru pentru mine este că dacă spui «te rog» și «mulțumesc», te-ar putea face să te simți mai confortabil în interacțiunea cu inteligența artificială. Nu ajută la performanța modelului, dar dacă te ajută să folosești modelul mai mult pentru că te simți mai confortabil, atunci este util”, spune Schulhoff. Există, de asemenea, tandrețea propriei naturi umane de luat în considerare. Filosoful Immanuel Kant a susținut că unul dintre motivele pentru care nu ar trebui să fii crud cu animalele este că îți faci rău și ție însuți. În esență, a fi neprietenos cu orice te face o persoană mai dură. Nu poți răni sentimentele AI pentru că nu are niciuna, dar poate ar trebui să fii drăguț oricum. Este un obicei care ar putea fi benefic pentru alte aspecte ale vieții.