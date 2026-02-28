Trump cere agențiilor SUA să renunțe la Anthropic, după ce compania a refuzat folosirea AI în arme autonome și supraveghere

Pentagonul, care folosește sistemul de inteligență artificială Claude al Anthropic în rețelele sale clasificate, dorește să îl poată folosi în „toate scopurile legale”. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a cerut tuturor agențiilor federale americane să înceteze utilizarea tehnologiei AI de la compania Anthropic. Trump a făcut anunțul vineri într-o postare pe Truth Social, spunând că agențiile vor avea la dispoziție șase luni pentru a elimina treptat utilizarea produselor Anthropic, potrivit CNN.

"Statele Unite ale Americii nu vor permite niciodată ca o companie radicală de stânga, „woke”, să dicteze cum luptă și câștigă războaiele armata noastră măreață! Acea decizie aparține comandantului suprem, adică președintelui vostru, și liderilor extraordinari pe care îi numesc pentru a conduce armata noastră.

Nebunii de stânga de la Anthropic au făcut o greșeală dezastruoasă încercând să preseze Departamentul Apărării și să îi oblige să respecte termenii lor de serviciu în loc de Constituția noastră. Egoismul lor pune în pericol viețile americanilor, expune trupele noastre la risc și compromite securitatea națională", a scris Donald Trump.

Administrația Trump a declarat inițial că firma are termen până vineri, să cedeze cerințelor Pentagonului, altfel riscând să fie etichetată drept „risc al lanțului de aprovizionare”, un tip de denumire rezervată de obicei companiilor considerate a fi extensii ale adversarilor străini.

Conflictul dintre compania de inteligență artificială Anthropic și Pentagon s-a intensificat, după ce cele două părți au oferit versiuni diferite despre o discuție privind utilizarea sistemului AI Claude într-un scenariu ipotetic de atac nuclear asupra SUA.

Pentagonul, care folosește sistemul de inteligență artificială Claude al Anthropic în rețelele sale clasificate, dorește să îl poată folosi în „toate scopurile legale”. Dar Anthropic are două linii roșii pentru Pentagon: Claude să nu fie folosit pentru arme autonome și ca acesta să nu fie folosit în supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Anthropic a anunțat joi că nu are nicio intenție să accepte ultimatumul lui Trump.

„Amenințările nu ne schimbă poziția: nu putem, în deplină conștiință, să acceptăm cererea lor”, a declarat CEO-ul companiei într-un comunicat.

Emil Michael, subsecretarul Pentagonului pentru Cercetare și Inginerie, a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că se aflau „în etapele finale” ale unui acord cu Anthropic, care ar fi „acceptat ceea ce își doreau în esență” la momentul în care a fost făcută declarația.

Suspiciuni că Pentagonul ar putea folosi AI-ul pentru arme autonome și supraveghere

Pentagonul susține că nu are niciun interes în utilizarea inteligenței artificiale în niciunul dintre cele două scopuri și că are nevoie de libertatea de a utiliza tehnologia pe care o licențiază.

„Aceasta este o cerere simplă, de bun simț, care va împiedica Anthropic să pună în pericol operațiuni militare critice și să pună în pericol combatanții noștri”, a scris purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X. „Nu vom lăsa niciun fel de companie să dicteze termenii privind modul în care luăm deciziile operaționale.”

Totul a atins un punct culminant marți, la o întâlnire cu mize mari de la Pentagon, între secretarul Apărării, Pete Hegseth, și directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei.

Deși o sursă familiarizată cu situația a declarat că întâlnirea a fost cordială, oficialii Pentagonului nu au amenințat doar că vor anula contractul de 200 de milioane de dolari al Anthropic, ci și o desemnare care ar putea amenința profilul companiei.

Claude de la Anthropic a fost primul model de inteligență artificială care a lucrat la rețelele clasificate ale armatei. Compania a încheiat un contract în valoare de până la 200 de milioane de dolari cu Pentagonul vara trecută. Alte companii importante de inteligență artificială, precum OpenAI, au încheiat acorduri cu Pentagonul doar pe rețelele lor neclasificate.

Ce urmărește Pentagonul

Pentagonul nu vrea să fie constrâns de politicile unei companii. Un oficial al Pentagonului a declarat pentru CNN: „Nu poți conduce (operațiuni) tactice prin excepție”, iar „legalitatea este responsabilitatea Pentagonului ca utilizator final”.

În opinia Pentagonului, acesta nu vrea să se afle în mijlocul unei situații de securitate națională, fiind nevoit să ceară permisiunea unei companii și să se elimine barierele de protecție.

Ruperea legăturilor cu Anthropic ar putea fi o bătaie de cap și pentru Pentagon, având în vedere că ar trebui să înlocuiască orice sisteme interne care utilizează Claude. Deși un oficial al Pentagonului a declarat că sistemul de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk este „de acord să fie utilizat într-un cadru clasificat”, Grok nu este considerat la fel de avansat ca Claude.

Pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari nu ar reprezenta o amenințare existențială pentru Anthropic, care a fost recent evaluată la aproximativ 380 de miliarde de dolari.

Riscul mai mare este ca aceasta să fie etichetată drept risc al lanțului de aprovizionare, ceea ce înseamnă că orice companie care lucrează cu armata americană ar trebui să demonstreze că nu atinge nimic legat de Anthropic în cadrul activității sale cu Pentagonul. O mare parte din succesul Anthropic provine din contractele sale cu companii mari - multe dintre acestea putând avea contracte cu Pentagonul.