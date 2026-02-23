Războiul administrației Trump cu gigantul AI Anthropic. Hegseth l-a chemat la Pentagon pe CEO-ul firmei să-l „pună la punct”

Foto: Getty Images

Pete Hegseth, Secretarul Apărării din administrația Trump l-a chemat pe CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, marți dimineață, la Pentagon, relatează Axios. Sursele publicației americane spun că Hegseth urmează să poarte o conversație tensionată cu liderul de business pe tema termenilor pentru uzul militar al algoritmului AI Claude.

„Cei de la Anthropic știu că asta nu e o întâlnire prietenoasă pentru a face cunoștință. Va fi o discuție în care Hegseth îi va cere să acționeze sau să dispară”, a declarat una dintre sursele citate de Axios.

Publicația americană scrie că cele două părți vor merge la întâlnire cu perspective complet diferite.

Un purtător de cuvânt al Anthropic a informat că „se poartă conversații productive, cu bunăcredință” cu administrația Trump. De cealaltă parte, oficialii de la Pentagon spun că negocierile nu conduc la niciun progres și sunt pe cale să se rupă.

Cum a început scandalul Trump-Anthropic

Modul în care inteligența artificială va fi utilizată pe câmpurile de luptă ale viitorului a devenit o problemă tot mai politizată și ar putea pune compania Anthropic într-o situație delicată. De luni de zile, Departamentul Apărării al SUA (DoD) și compania de inteligență artificială Anthropic negociază un contract privind utilizarea AI pe sisteme clasificate ale Pentagonului, relata The New York Times săptămâna trecută.

Discuțiile între companie și administrația Trump au degenerat într-un schimb dur de replici.

Lunea trecută, o persoană apropiată secretarului apărării, Pete Hegseth, a declarat pentru Axios că Pentagonul este „aproape” să declare start-up-ul drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”, o măsură care ar rupe legăturile dintre companie și armata americană.

Anthropic a fost luată prin surprindere și a încercat intern, în grabă, să identifice ce a declanșat reacția Pentagonului.

În centrul conflictului se află modul în care AI va fi utilizată pe viitoarele câmpuri de luptă. Anthropic le-a transmis oficialilor din domeniul apărării că nu dorește ca inteligența sa artificială să fie folosită pentru supravegherea în masă a americanilor sau în arme autonome care nu implică deloc intervenție umană, au declarat două persoane implicate în discuții.

Însă Hegseth și alți oficiali din Pentagon s-au arătat furioși că Anthropic se opune folosirii AI de către armată după propriile sale criterii, au spus actuali și foști oficiali informați despre negocieri. Pe măsură ce tensiunile au crescut, Departamentul Apărării a acuzat compania cu sediul la San Francisco că răspunde intereselor unei forțe de muncă elitiste și liberale, cerând protecții suplimentare.

Dezacordul evidențiază cât de politizată a devenit problema inteligenței artificiale în administrația Trump. Președintele Trump și consilierii săi doresc extinderea utilizării tehnologiei, reducerea restricțiilor la export pentru cipurile AI și critică reglementările statale care ar putea fi percepute drept obstacole în dezvoltarea inteligenței artificiale.

În schimb, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a susținut de mult timp că AI are nevoie de limite stricte pentru a preveni riscul de a produce efecte devastatoare la nivel global.

Hegseth ar vrea să-i dea un ultimatum lui Amodei

Anthropic este dispusă să relaxeze restricțiile actuale privind utilizarea modelelor sale, dar dorește să traseze două linii roșii: nu vrea ca algoritmii să fie folosiți pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani sau dezvoltarea de armament autonom.

Compania „este angajată să utilizeze inteligența artificială de ultimă generație în sprijinul securității naționale a SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Anthropic.

Pentagonul consideră, însă, că este excesiv de restrictiv să fie nevoit să obțină aprobarea companiei pentru fiecare utilizare în parte și a cerut ca toate laboratoarele de inteligență artificială să își pună modelele la dispoziție pentru „toate uz legal”.

Pentagonul a amenințat că va declara Anthropic un „risc pentru lanțul de aprovizionare”, ceea ce nu doar că i-ar anula contractele, dar ar obliga și alte companii care colaborează cu Pentagonul să certifice că nu folosesc modelul Claude în fluxurile lor de lucru. Pentagonul analizează și alte instrumente prin care ar putea forța mâna companiei. Un oficial din domeniul apărării a spus că Pete Hegseth îi va prezenta, practic, un ultimatum lui Dario Amodei.

Pentru DoD ar fi extrem de dificil să se renunțe la Anthropic, care este profund integrată în sistem, și să fie înlocuită cu un alt producător de inteligență artificială. Amodei a vorbit frecvent despre riscurile unei inteligențe artificiale scăpate de sub control și și-a poziționat compania drept lider în domeniul siguranței AI.

Oficialii americani vorbesc de o nouă bătălie în „războiul cultural” american între reacționarii din administrația americană și „progresiștii”din Silicon Valley.

Un oficial de rang înalt al Pentagonului a declarat: „Problema cu Dario este că, în cazul lui, este vorba de ideologie. Știm cu cine avem de-a face”.

Dincolo de întâlnirea tensionată Hegseth-Amodei, există întrebări mai profunde despre rolul pe care inteligența artificială îl poate și ar trebui să îl joace în securitatea națională.

Anthropic nu este singura companie îngrijorată că legislația americană nu a ținut pasul cu modul în care inteligența artificială poate amplifica capacitățile de supraveghere sau cu riscurile delegării sistemelor de armament către algoritmi. Utilizarea modelului Claude în raidul împotriva lui Nicolas Maduro din ianuarie a escaladat conflictul dintre Pentagon și Anthropic.