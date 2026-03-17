Fostul ministru Ilan Laufer, aflat pe trotinetă împreună cu gemenii săi, a fost accidentat de o șoferiță în București

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 10:34 17 Mar 2026 Modificat la 10:35 17 Mar 2026
Ilan Laufer, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a fost implicat într-un accident care a avut loc marţi dimineaţa în Bucureşti. Surse Antena 3 CNN spun că acesta era pe trotinetă în centrul Capitalei împreună cu gemenii săi, când a fost lovit de o şoferiţă. Deocamdată, nu a fost depusă nicio plângere în acest caz.

Ilan Laufer şi gemenii săi, care au vârsta de cinci ani, au ieşit să se plimbe în această dimineaţă prin Bucureşti, iar la un moment dat, el a vrut să traverseze o intersecţie undeva în zona Berzei. Chiar în acele clipe, de pe o altă stradă a ieşit o şoferiţă şi a intenţionat să intre şi ea în intersecţie.

Sursele Antena 3 CNN au povestit că femeia, care ar avea aproape 50 de ani, s-a uitat mai întâi în stânga ca să se asigure că nu vine nimeni şi, ulterior, să poată să intre în intersecţie şi nu s-ar mai fi asigurat şi în partea dreaptă, unde se afla trecerea de pietoni pe care traversa fostul ministru de împreună cu gemenii săi. 

În urma accidentului, Ilan Laufer a fost lovit la cap, iar copiii săi au căzut pe asfalt şi s-au ales cu răni uşoare. Imaginile surprinse de martori îl înfățișează pe fostul ministru pentru Mediul de Afaceri bandajat la cap.

Potrivit declaraţiilor făcute de oficialii Brigăzi Rutiere a Poliției Capitalei, lucrurile nu sunt grave deloc. Practic, e o rană ușoară suferită de Ilan Laufer.

În zonă au ajuns și două echipaje SMURD pentru a le acorda primul ajutor, însă, nici fostul demnitar, nici gemenii săi nu au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. 

Ilan Laufer a fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat între anii 2017 - 2018.

×
Etichete: ilan laufer gemeni trotinetă accident

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close