Primul modul pentru producerea hidrogenului verde la rafinăria Petrobrazi a fost livrat: "Va susţine producţia de SAF şi HVO"

Sursa colaj foto: Agerpres

Primul modul de electrolizor de 20 MW pentru producerea hidrogenului verde la rafinăria Petrobrazi a fost livrat şi va avea capacitatea de a produce aproximativ 3.000 de tone de hidrogen verde pe an, pentru a susţine producţia de biocombustibili la rafinărie, a anunţat, marţi, OMV Petrom, conform Agerpres. Modul urmează să fie instalat şi conectat la reţeaua electrică.

Potrivit companiei, este o etapă importantă în construcţia noii unităţi care va susţine producţia de combustibili sustenabili, SAF (Sustainable Aviation Fuel – combustibil sustenabil pentru aviaţie) şi HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – ulei vegetal hidrotratat sau motorină din surse regenerabile).

"Începerea livrării modulelor pentru capacitatea de hidrogen verde de 20 MW marchează un progres important în transformarea rafinăriei Petrobrazi în cel mai mare hub de producţie de combustibili sustenabili din regiune şi contribuie, în acelaşi timp, la îndeplinirea obiectivelor din PNRR ale României.

Hidrogenul verde pe care îl vom produce va susţine producţia de SAF şi HVO, combustibili esenţiali pentru o mobilitate cu emisii reduse. Unitatea de combustibili sustenabili reprezintă o etapă-cheie în tranziţia noastră energetică şi în angajamentul de a contribui la decarbonizarea transporturilor", a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, într-un comunicat.

Restul de trei module ale proiectului de 20 MW vor fi livrate în lunile următoare.

Echipamentele sunt furnizate de Neuman & Esser din Germania, iar lucrările de construcţie, logistica, fabricarea componentelor pentru construcţii şi montajul modulelor la Petrobrazi sunt realizate de Kraftanlagen Romania în parteneriat cu furnizori locali.

Proiectul pentru instalaţia de hidrogen verde de 20 MW beneficiază de circa 21 milioane euro fonduri nerambursabile prin PNRR.

Programul SAF HVO implică investiţii totale de 750 de milioane de euro, 560 de milioane de euro pentru construcţia unităţii SAF-HVO şi 190 de milioane de euro pentru cele două instalaţii de producţie a hidrogenului verde. Noua unitate SAF/HVO va avea o capacitate anuală de 250.000 de tone. Lucrările de construcţie au început anul trecut şi punerea în producţie este planificată pentru 2028.

Cele două proiecte de hidrogen verde, cu o capacitate totală instalată de 55 MW şi o producţie anuală de aproximativ 8.000 tone, vor fi folosite pentru producţia combustibililor sustenabili SAF şi HVO, obţinuţi din uleiuri vegetale şi uleiuri uzate.

Potrivit OMV Petrom, aceşti carburanţi pot reduce emisiile de CO2 cu cel puţin 65% pe întregul ciclu economic. În procesul de producţie, hidrogenul are un rol esenţial: prin hidrofinare, contribuie la eliminarea compuşilor nedoriţi din uleiuri, facilitând conversia lor în carburanţi sustenabili compatibili cu infrastructura actuală.

Hidrogenul produs la Petrobrazi va fi hidrogen verde, obţinut prin electroliza apei, folosind energie din surse regenerabile - cea mai curată formă de hidrogen.

