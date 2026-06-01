E un mit că mai mult soare înseamnă mereu mai multă energie. De fapt, canicula din Europa e o veste rea pentru energiile regenerabile

Europa se confruntă cu primul val important de căldură al sezonului, iar Marea Britanie și Franța au înregistrat temperaturi record pentru luna mai. Cerul senin a dus la o creștere puternică a producției de energie solară. În unele zone din Europa, acest lucru a făcut ca prețurile la electricitate să devină negative. Asta înseamnă că, pe piața angro, prețul energiei scade sub zero atunci când oferta este mai mare decât cererea. La prima vedere, acest lucru ar putea părea o veste bună pentru consumatori, mai ales într-o perioadă în care costurile la energie au crescut mult. În realitate, însă, acest fenomen nu va duce automat la facturi mai mici, scrie Euronews.

În plus, temperaturile foarte ridicate pot reduce producția unor forme de energie regenerabilă.

Valul de căldură a dus la prețuri negative la electricitate

O analiză recentă Bloomberg arată că, în Marea Britanie, energia solară a acoperit aproape jumătate din cererea de electricitate în jurul prânzului, duminică, 24 mai. A fost cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, potrivit datelor NESO, în timp ce temperaturile au urcat la 32,2 grade Celsius la Londra.

Creșterea producției de energie regenerabilă a împins prețurile orare din Franța sub zero, marți, 26 mai, în jurul orei 13:00, pe platforma Epex Spot. În același timp, țara se afla sub efectul unui dom de căldură descris ca fiind „foarte neobișnuit și puternic”.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în acest an. Potrivit companiei de analiză Montel, prețurile negative la electricitate din Peninsula Iberică au atins un nou record în primul trimestru din 2026.

Spania a fost cea mai afectată, cu 397 de ore de prețuri negative între ianuarie și martie. Creșterea este foarte mare față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate doar 48 de ore. În Portugalia, în aceeași perioadă, au fost 222 de ore cu prețuri sub zero.

De ce apar prețurile negative la electricitate

Prețurile la electricitate devin negative atunci când producția este mai mare decât consumul. Pe piața europeană pentru ziua următoare, producătorii de energie anunță câtă electricitate pot vinde și la ce preț. În mod normal, acest preț este pozitiv.

Însă condițiile meteo foarte bune pot crește puternic producția de energie solară și eoliană. Astfel, se ajunge la situația în care se produce mai multă energie decât este nevoie. Acest lucru se poate întâmpla des în zilele libere, când consumul este mai mic decât într-o zi obișnuită.

Producătorii ajung uneori să ofere energia la prețuri foarte mici sau chiar negative pentru a evita oprirea instalațiilor. Pentru ei poate fi mai avantajos să continue producția, fie pentru că primesc bani prin subvenții sau contracte, fie pentru că oprirea și repornirea instalațiilor ar costa mai mult.

Anul trecut, de exemplu, Marea Britanie a pierdut aproximativ 1,47 miliarde de lire sterline, adică în jur de 1,67 miliarde de euro, după ce a redus producția unor turbine eoliene și a plătit centrale pe gaz să pornească.

Cum poate Europa să evite prețurile negative la electricitate

Rezolvarea problemei prețurilor negative la electricitate nu este simplă. Rețeaua energetică a Europei este veche și nu a fost construită pentru creșterea rapidă a energiei regenerabile. Ea a fost gândită mai ales pentru centrale mari, aflate în anumite zone. Energia solară și eoliană este produsă adesea în locuri mai izolate, iar rețeaua nu reușește întotdeauna să o transporte acolo unde este nevoie, cum ar fi în locuințe și birouri.

Investițiile în rețelele electrice din Europa au crescut cu 47% în ultimii cinci ani, ajungând la aproximativ 70 de miliarde de euro pe an. Totuși, experții avertizează că această sumă este încă insuficientă.

Un raport recent al centrului de analiză Ember arată că peste 120 GW de capacitate de energie regenerabilă planificată sunt în pericol din cauza capacității insuficiente a rețelelor europene. Printre acestea se află și 16 GW de panouri solare instalate pe acoperișuri, ceea ce ar putea afecta peste 1,5 milioane de gospodării din Europa.

O altă soluție ar fi oferirea de energie gratuită sau la preț redus în anumite perioade. Această idee este deja luată în calcul în Marea Britanie.

Greg Jackson, directorul general al Octopus Energy, companie care cere de mult timp reforme pentru ca energia ieftină să ajungă la consumatori în loc să fie oprită producția eoliană, spune că astfel de măsuri ar trebui să devină permanente. În opinia sa, ele i-ar putea convinge pe consumatori să folosească mai mult electricitatea, inclusiv pentru încălzire sau transport.

Pot bateriile să rezolve problema rețelei energetice vechi a Europei?

Principala problemă a prețurilor negative este că energia electrică produsă în exces este greu de stocat. Din acest motiv, tot mai mulți experți cer dezvoltarea sistemelor de stocare în baterii.

Anul trecut, Uniunea Europeană a instalat sisteme noi de stocare în baterii cu o capacitate de 27,1 GWh, marcând al 12-lea an consecutiv de creștere record. Potrivit unui raport SolarPower Europe din 2026, flota de baterii a Uniunii Europene a crescut de zece ori din 2021 și a ajuns acum la peste 77 GWh. Cu toate acestea, Europa este încă departe de nivelul de care are nevoie.

Pentru a-și atinge obiectivele din 2030, Uniunea Europeană trebuie să repete această creștere de zece ori și să ajungă la o capacitate de stocare în baterii de aproximativ 750 GWh în următorii cinci ani.

Cinci piețe din Uniunea Europeană au asigurat peste 60% din noua capacitate de stocare în baterii instalată în 2025. Germania și Italia sunt în frunte, iar Bulgaria a devenit piața cu cea mai rapidă creștere, urcând pe locul al treilea. Urmează Țările de Jos și Spania.

Valul de căldură afectează și alte surse de energie regenerabilă

Deși producția de energie solară a crescut, temperaturile ridicate pot afecta alte forme de energie regenerabilă. Există îngrijorări legate de producția hidro și de funcționarea centralelor nucleare în această vară, din cauza creșterii temperaturii apei din râurile folosite pentru răcirea reactoarelor din Franța.

Efectul de dom de căldură poate reduce și viteza vântului. Analiza Bloomberg arată că săptămâna trecută era estimată o producție eoliană sub nivelul normal în Germania, Spania, Italia și Franța.

În Franța, producția eoliană a scăzut la aproximativ 0,5 GW în jurul orei 13:00, pe 29 mai, potrivit datelor RTE. De la începutul anului, media a fost de 7,4 GW.

Nici energia solară nu este complet protejată. Căldura intensă poate reduce eficiența panourilor solare și poate pune presiune suplimentară pe rețeaua electrică.

„Este o idee greșită des întâlnită că mai mult soare înseamnă întotdeauna mai multă energie. Celulele fotovoltaice sunt semiconductori și, la fel ca toate componentele electronice, își pierd din eficiență pe măsură ce temperatura crește”, a declarat pentru Euronews Earth Ioanna Vergini, fondatoarea wfy24.com, o platformă care analizează date meteo și tendințe legate de instabilitatea climatică.

Pentru fiecare grad peste 25 de grade Celsius, eficiența panourilor solare scade cu aproximativ 0,4-0,5%.