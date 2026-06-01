Prețul petrolului a crescut după ce Israelul și-a extins operațiunea militară în Liban

Prețurile petrolului au urcat luni dimineață în tranzacțiile din Asia, după ce Israelul și-a extins operațiunea militară în Liban în weekend. Mișcarea a alimentat temerile investitorilor că tensiunile din Orientul Mijlociu s-ar putea agrava, în loc să se îndrepte spre un acord de pace, scrie Euronews.

Luni dimineață, țițeiul West Texas Intermediate (WTI) era în creștere cu 2,88%, până la 89,88 dolari pe baril. Țițeiul Brent avansa cu 2,43%, ajungând la 93,33 dolari pe baril.

Avansul israelian a avut loc în ciuda unui armistițiu aflat formal în vigoare din 17 aprilie. Operațiunea vine cu doar câteva zile înaintea unei noi runde de discuții directe între Liban și Israel, programată la Departamentul de Stat al SUA pe 2 și 3 iunie.

Piețele din Asia-Pacific au avut evoluții mixte

În Asia-Pacific, bursele au avut evoluții diferite luni dimineață. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 1,31%, iar Nikkei 225 din Japonia a urcat ușor, cu 0,17%. În schimb, indicele Topix a scăzut cu 0,3%.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a pierdut 0,21%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,73%. Indicele CSI 300 din China continentală a scăzut cu 0,32%.

Între timp, acțiunile SoftBank Group, listate la Tokyo, au crescut cu 5%, după ce conglomeratul japonez a anunțat planuri de investiții de 45 de miliarde de euro în următorii cinci ani pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială în Franța.

Wall Street a atins noi recorduri

În Statele Unite, contractele futures pe acțiuni au stagnat, după ce Wall Street a închis vineri la noi niveluri record. Principalii indici americani și-au continuat seria de creșteri și au încheiat o lună solidă pentru piețe.

Indicele S&P 500 a crescut cu 0,2%, marcând a șaptea zi consecutivă de avans și a noua săptămână la rând de câștiguri. Este cea mai lungă serie de creșteri săptămânale din 2023. Indicele a atins un nou maxim istoric pentru a patra zi consecutivă.

Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,7%, iar indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%. Atât Dow Jones, cât și Nasdaq au ajuns, de asemenea, la noi maxime, după recordurile stabilite la începutul săptămânii trecute.

Acțiunile marilor companii din tehnologie au susținut o mare parte din creșterea pieței. Pentru că aceste companii au valori de piață foarte mari, evoluția lor are o influență puternică asupra indicilor bursieri. Numai în luna mai, acțiunile tehnologice din S&P 500 au crescut cu peste 15%, în timp ce majoritatea celorlalte sectoare din indice au pierdut teren.

„Creșterea a fost susținută în mare parte de sectorul tehnologic și de rezultate financiare solide, dar întrebarea importantă este dacă acest ritm poate continua”, a scris Angelo Kourkafas, strateg global senior la Edward Jones, într-o notă de cercetare.

Acțiunile din tehnologie au impulsionat piața și vineri. Microsoft a crescut cu 5,4%, iar Broadcom a avansat cu 4,7%.