CM 2026: Jucătorii din naţionala Senegalului au luat cina direct pe gazon înainte de a pleca spre turneul final

CM 2026: Jucătorii din naţionala Senegalului au luat cina direct pe gazon înainte de a pleca spre turneul final. Foto: Getty Images

Meciurile spectacol din Canada, Statele Unite şi Mexic, de la CM 2026, sunt, în exclusivitate, în universul Antena. Cupa Mondială 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play. Naţionala Senegalului reuşit să plece fără incidente ăn America, dar nu înainte de un moment special pe cel mai important stadion din țară.

Senegalezii au luat cina direct pe gazon înainte de a pleca spre un nou turneu final de campionat mondial.

Au fost probleme însă pentru Africa de Sud, care trebuia să plece din Johannesburg spre Ciudad de Mexico pentru a începe ultimul cantonament înainte de startul Cupei Mondiale 2026.

Totusi, din cauza problemelor cu vizele, plecarea a fost amânată. Se pare că cel putin 20 de membri ai delegatiei, inclusiv jucători si oficiali, au probleme cu actele.

Ministrul sportului din Africa de Sud a cerut urgent explicații federaţiei, spunând că situaţia îi face să pară neprofesionist. Africa de Sud este programată să susțină săptămâna viitoare meciul de deschidere al Cupei Mondiale, împotriva mexicului.