Două cutremure, în noaptea de duminică spre luni, în România. Ce magnitudini au avut şi unde s-au produs

<1 minut de citit Publicat la 08:04 01 Iun 2026 Modificat la 08:04 01 Iun 2026

Cutremur în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Două cutremure s-au produs, în noaptea de duminică spre luni, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul (ora 0.47) a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter, iar celălalt, produs trei ore mai târziu, a avut 2,2 grade.

În ziua de 01 Iunie 2026 la ora 00:47:00 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 113.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Buzau, 55km S de Focsani, 68km SE de Sfantu-Gheorghe, 72km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti.

În ziua de 01 Iunie 2026 la ora 03:39:36 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 93.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km S de Focsani, 61km S de Buzau, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 81km E de Brasov, 95km NE de Ploiesti.