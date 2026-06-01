Cum a ajuns o companie obscură, cu legături în cercul lui Trump, să fie la un pas de contracte energetice uriașe în Balcani

3 minute de citit Publicat la 08:46 01 Iun 2026 Modificat la 08:46 01 Iun 2026

Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump. Foto: Getty Images

O companie aproape necunoscută din Bosnia și Herțegovina, care are legături cu apropiați ai președintelui american Donald Trump, este foarte aproape de a obține contracte de peste un miliard de dolari pentru proiecte energetice strategice în Balcani, relatează The Guardian.

Compania, AAFS Infrastructure and Energy, ar urma să construiască și să opereze o conductă de gaze care să lege Bosnia de terminalele de pe coasta Croației, facilitând astfel importul de gaze naturale din Statele Unite și reducând dependența regiunii de Rusia.

Un oficial bosniac citat sub protecția anonimatului a descris proiectul drept „probabil cea mai importantă investiție de infrastructură din istoria Bosniei și Herțegovinei”.

O companie fără experiență, dar cu legături în cercul lui Trump

Potrivit investigației The Guardian, AAFS nu are experiență cunoscută în proiecte de asemenea amploare. În schimb, compania este reprezentată de două persoane cu conexiuni puternice în cercurile republicane din SUA.

Unul dintre reprezentanți este avocatul american Jesse Binnall, care i-a reprezentat pe Donald Trump și pe fiul acestuia în mai multe procese și a susținut campaniile de contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Celălalt este Joe Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, Michael Flynn. Cei doi au fost implicați în mișcările care au susținut că alegerile câștigate de Joe Biden au fost fraudate.

Investigația publicației britanice arată că proiectul beneficiază de sprijinul administrației Trump, care consideră conducta o componentă importantă a strategiei de reducere a influenței energetice a Rusiei în sud-estul Europei.

Conducta care ar putea schimba piața energetică din Bosnia

Planul de conectare a Bosniei la infrastructura energetică din Croația este discutat de ani de zile și a fost susținut de mai multe administrații americane, inclusiv cele ale lui Joe Biden și Donald Trump.

În mandatul lui Biden, proiectul urma să fie gestionat de compania națională de gaze a Bosniei. Divergențele politice dintre liderii etnici ai țării au blocat însă în repetate rânduri implementarea lui.

În acest context, unii oficiali bosniaci au considerat că implicarea unei companii apropiate de administrația Trump ar putea accelera procesul și ar putea debloca investiția.

Potrivit documentelor consultate de The Guardian, valoarea totală a proiectului ar putea depăși 1,2 miliarde de euro, incluzând conducta și construirea a trei centrale electrice.

Fără licitație publică

Una dintre cele mai controversate aspecte ale proiectului este faptul că autoritățile bosniace au desemnat AAFS drept contractor prin legislație adoptată în luna martie, fără organizarea unei licitații competitive.

Organizația Transparency International a avertizat că o astfel de practică poate avea consecințe grave într-o țară care se confruntă deja cu probleme de corupție.

Și Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea. Potrivit The Guardian, ambasadorul UE în Bosnia a transmis liderilor politici de la Sarajevo că orice modificare importantă a politicilor energetice ar trebui discutată cu Bruxelles-ul.

Miza geopolitică: reducerea dependenței de gazul rusesc

Administrația americană susține că proiectul va consolida independența energetică a Bosniei și va reduce dependența de gazul rusesc.

„Această colaborare întărește independența energetică și pune capăt dependenței de gazul rusesc”, a transmis ambasada SUA la Sarajevo într-un mesaj publicat în aprilie.

În prezent, Bosnia își asigură întreaga cantitate de gaze naturale din Rusia.

Rolul lui Milorad Dodik

Pentru ca proiectul să poată fi realizat, este necesar și acordul liderilor sârbi din Bosnia. În centrul atenției se află Milorad Dodik, liderul naționalist al sârbilor bosniaci și un politician considerat apropiat de Moscova.

În ultimii ani, Dodik a fost sancționat de administrația Biden, care l-a acuzat de corupție și de subminarea instituțiilor statului bosniac. După revenirea lui Trump la Casa Albă, însă, relațiile dintre Dodik și cercurile republicane s-au îmbunătățit.

The Guardian notează că Michael Flynn a fost unul dintre consultanții implicați în campania de lobby prin care Dodik a încercat să obțină sprijinul noii administrații americane.

La scurt timp după o vizită în Bosnia a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american, Dodik a dat de înțeles că nu va bloca proiectul conductei.

Astfel, concluzionează publicația britanică, compania AAFS și partenerii săi americani sunt mai aproape ca niciodată de preluarea unui proiect energetic strategic pentru întreaga regiune a Balcanilor.