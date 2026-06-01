FOTO Israelul a preluat controlul asupra unui castel strategic din epoca cruciaților, în sudul Libanului

Israelul a cucerit în Liban un castel strategic din epoca cruciaților.

Armata israeliană a preluat controlul asupra unui castel strategic din epoca cruciadelor, aflat în sudul Libanului. În același timp, premierul Benjamin Netanyahu a ordonat trupelor să avanseze pe teritoriul libanez, scrie CNN.

Castelul Beaufort se află în apropierea orașului Nabatiyeh, la aproximativ 14,5 kilometri de granița cu Israelul. Preluarea controlului asupra acestuia vine după mai multe zile de lupte grele în zonă.

„Operațiunea are ca scop stabilirea controlului operațional asupra crestei Beaufort și asupra zonei Wadi al-Saluki”, au transmis duminică Forțele de Apărare ale Israelului, adăugând că vor să distrugă infrastructura Hezbollah din cele două zone.

Castelul a fost construit de cruciați în urmă cu aproximativ 900 de ani, pe o stâncă înaltă cu vedere spre râul Litani. De-a lungul timpului, a fost considerat un punct strategic important în sudul Libanului și a mai fost ocupat de armata israeliană în conflicte anterioare. Israelul l-a controlat ultima dată în urmă cu 26 de ani.

„Operațiunea a început în urmă cu câteva zile, când un număr important de militari israelieni au lansat acțiuni ofensive pentru extinderea Liniei Avansate de Apărare. De pe creasta Beaufort, teroriștii Hezbollah coordonau activități militare și de luptă și lansau numeroase atacuri”, a transmis armata israeliană.

Sâmbătă, agenția națională de presă libaneză NNA a relatat despre raiduri aeriene israeliene și „bombardamente intense” în zona din jurul castelului. Hezbollah a afirmat, la rândul său, că a distrus un tanc israelian în apropierea castelului.

Cu trei zile înainte, municipalitatea Arnoun a condamnat bombardamentele israeliene din zonă și a cerut organizațiilor internaționale să protejeze castelul, potrivit NNA.

Netanyahu a salutat duminică operațiunea, afirmând că „ne-am întors la Beaufort mai puternici ca oricând”. „Luptătorii noștri curajoși au ocupat avanpostul Beaufort. Ei au arborat acolo, cu mândrie, drapelul Statului Israel și steagul Brigăzii Golani”, a declarat Netanyahu. El a adăugat că ocuparea Beaufort reprezintă „o etapă dramatică și o schimbare dramatică în politica pe care o conducem”.

Castelul Beaufort a fost descris de UNESCO drept „unul dintre cele mai bine conservate exemple de castele medievale din Orientul Apropiat”. De asemenea, a fost unul dintre cele 34 de obiective culturale libaneze cărora UNESCO le-a acordat protecție sporită provizorie, cel mai înalt nivel de protecție împotriva atacurilor sau a folosirii în scopuri militare, la sfârșitul anului 2024, după invazia terestră a Israelului în Liban.

Castelul a fost scena unor lupte puternice între armata israeliană și Organizația pentru Eliberarea Palestinei în 1982, când Israelul a ocupat sudul Libanului. Potrivit UNESCO, castelul a suferit „daune importante” în timpul ocupației israeliene de 18 ani, înainte ca armata Israelului să se retragă în anul 2000.

În ciuda armistițiului mediat de Statele Unite și acceptat de guvernele israelian și libanez în aprilie, luptele dintre Hezbollah și forțele israeliene s-au intensificat. În ultimele zile, Israelul și-a extins operațiunea și a avansat pe teritoriul Libanului. Netanyahu a declarat vineri că forțele israeliene au traversat râul Litani, aflat la aproximativ 30 de kilometri nord de granița Israelului.

În comunicatul transmis duminică, IDF a afirmat că „și-a extins operațiunile împotriva țintelor Hezbollah la nord de râu” și în „alte zone”. În ultimele zile, armata israeliană a emis mai multe ordine de evacuare pentru sate aflate la nord de Litani. Pe lângă preluarea controlului asupra Castelului Beaufort, IDF a anunțat duminică seară că a lovit presupuse depozite de arme și centre de comandă ale Hezbollah în zona de coastă a orașului Tyr și în alte regiuni din sudul Libanului.

Intensificarea luptelor dintre Israel și Hezbollah ar putea pune în pericol un posibil acord între Statele Unite și Iran. Teheranul insistă ca orice acord să includă și un armistițiu în Liban. Președintele american Donald Trump i-a transmis săptămâna trecută lui Netanyahu că susține „libertatea de acțiune împotriva amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a declarat un oficial israelian pentru CNN.