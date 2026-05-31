Pilotul român care a doborât drona din Estonia explică de ce piloții de la Galați au fost într-o situație diferită

2 minute de citit Publicat la 16:53 31 Mai 2026 Modificat la 17:15 31 Mai 2026

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Foto: captură MApN/captură Antena 3 CNN

Pilotul român, care a doborât recent o dronă în Estonia, a explicat de ce situația a fost diferită la Galați într-un clip postat de Ministerul Apărării pe pagina de Facebook. Căpitan comandorul Alexandru Pavelescu a spus că în momentul în care a distrus acea dronă nu exista riscul ca folosirea armamentului să pună în pericol populația civilă, în timp ce la Galați incidentul a avut loc într-o zonă locuită. „Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie”, a explicat pilotul.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât în 19 mai o dronă în spaţiul aerian estonian. Era vorba de o dronă ucraineană, care ar fi fost deturnată de bruiajul Rusiei. Pilotul român care a doborât drona a explicat diferența dintre incidentul din Estonia și cel din Galați.

„De ce am putut doborî drona din Estonia? Pentru că vorbim despre două situaţii diferite. În cazul misiunii de Poliţie Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operaţional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populaţia civilă sau pentru o zonă urbană.

La Galaţi, orice decizie de angajare a unei ţinte trebuie să ţină cont nu doar de ameninţarea reprezentată de aceasta, ci şi de consecinţele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflaţi la sol.

Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită”, a spus căpitan comandorul Pavelescu în clipul menționat.

Pilotul a explicat că o eventuală angajare a dronei din Galați ar fi avut „cel mai probabil” consecințe diferite de cele din Estonia.

„De aceea, întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleaşi consecinţele asupra unui oraş precum Galaţi, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu”, a spus căpitan comandorul Pavelescu.

Acesta a continuat explicând că „rolul militarilor este să elimine ameninţările, dar şi să protejeze oamenii”.

„Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie”, a adăugat căpitan comandorul Alexandru Pavelescu.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Radu Miruță a explicat că drona nu a fost doborâtă, deoarece a zburat la o altitudine prea joasă, iar piloții avioanelor de vânătoare nu ar fi putut să o distrugă în siguranță. Ministrul interimar al Apărării a declarat că aceștia au avut aprobare să tragă.

„E întrebarea zilei: de ce nu a fost drona doborâtă. Și răspunsul este că a mers în spațiul aerian românesc 4 minute, îndreptându-se spre un oraș populat, avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă, drona a zburat la o altitudine insuficientă, încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, astfel încât să tragă în sus pentru a nu se duce proiectilul în zona populată”, a explicat Radu Miruță într-o conferință de presă, vineri seara.

În eventualitatea unui nou incident, ministrul Radu Miruță a declarat că „Armata Română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție”.