Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de furtună în București. În Ilfov a fost emis cod portocaliu

1 minut de citit Publicat la 16:01 31 Mai 2026 Modificat la 16:10 31 Mai 2026

Avertizări nowcasting de vreme severă imediată pentru județul Ilfov și municipiul BucureștiImagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Update: Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările de vreme severă imediată pentru județul Ilfov, fenomenele fiind prognozate în intervalul 15:40 – 17:00.

Sunt vizate localitățile Buftea, Brănești, Cernica, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Domnești, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Mogoșoaia, Ciorogârla, Găneasa, Dragomirești-Vale, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

Meteorologii anunță averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice și vijelie cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat pot apărea căderi de grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Știrea inițială

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni după-amiază avertizări nowcasting de vreme severă imediată pentru județul Ilfov și municipiul București, fenomenele urmând să se manifeste în intervalul orar 15:40 – 17:00.

În județul Ilfov, localitățile Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia și Dascălu se află sub Cod portocaliu de vijelii, valabil între orele 15:40 și 16:30. Meteorologii anunță averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 60–75 km/h. Izolat, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1–3 cm.

În paralel, municipiul București va fi afectat de Cod galben de vijelii în intervalul 16:00 – 17:00. Aici, vântul va sufla cu rafale de 50–65 km/h, fiind așteptate intensificări temporare ale vântului pe durata furtunii.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor și să ia măsuri de precauție în fața rafalelor puternice și a posibilelor căderi de grindină.

România intră într-un episod de vreme instabilă accentuată, cu două atenționări Cod galben emise de meteorologi pentru intervalul 31 mai – 2 iunie. Vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni, iar în a doua parte a zilei de duminică și la începutul săptămânii sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, local, căderi de grindină. Cantitățile de apă pot deveni însemnate, în special în vestul, centrul și sudul țării.

Alina Șerban, meteorolog de serviciu, a precizat pentru Antena 3 CNN: "Vor fi mai multe evenimente meteorologice, atât astăzi, cât și mâine. Pe parcursul zilei de astăzi se vor transpune în intensificări ale vântului în partea de sud-vest a teritoriului, în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei. Aici vom avea intensificări susținute ale vântului, cu rafale de 50 până la 70 km/h".