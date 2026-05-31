Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Românilor de Pretutindeni: „Ştiu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii”

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, în care și-a exprimat „respectul și recunoștința” pentru modul în care aceștia păstrează vie legătura cu România, relatează Agerpres. El a adăugat că știe că viața românilor din diaspora este plină de „sacrificii și încercări” și că, tocmai de aceea, statul român trebuie să „construiască punți reale de sprijin și colaborare”.

„De Ziua Românilor de Pretutindeni, le transmit tuturor românilor aflaţi peste hotare respectul şi recunoştinţa mea pentru modul în care păstrează vie legătura cu România.

Prin ceea ce faceţi zi de zi, prin valorile pe care le transmiteţi copiilor voştri şi prin felul în care reprezentaţi ţara noastră, contribuiţi la imaginea şi puterea comunităţii româneşti din întreaga lume. Ştiu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii şi încercări”, se arată în mesaj.



Premierul a subliniat că „tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetăţenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte şi să construiască punţi reale de sprijin şi colaborare".



„Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi pentru faptul că nu uitaţi niciodată de rădăcinile voastre. La mulţi ani tuturor românilor de pretutindeni!”, a mai transmis Ilie Bolojan.