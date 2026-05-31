Trump a extins termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Rafinăria Petrotel de la Ploiești e în continuare închisă

1 minut de citit Publicat la 15:09 31 Mai 2026 Modificat la 15:09 31 Mai 2026

Rafinăria Petrotel va putea să rafineze până la 20% din petrolul rafinat în România, spune Bogdan Ivan.

Administraţia Trump a extins cu aproape o lună termenul limită pentru ca firmele din energie să încheie acorduri pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, informează Novinite, citată de Agerpres.

Termenul limită a fost prelungit până în 27 iunie, de la 30 mai 2026.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De atunci, SUA au prelungit de şase ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale grupului rus.

Printre potenţialii cumpărători se află gigantul energetic american ExxonMobil, dar şi alţi investitori importanţi.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasaţi într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA, fondurile urmând să fie îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva Lukoil.

Rafinăria Petrotel e în continuare închisă

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat pe 14 aprilie la Antena 3 CNN că rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, va fi repornită în 45 de zile, după ce România a primit o derogare de la Guvernul american.

”Am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancţiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel. Este o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat Bogdan Ivan.

”Am reuşit să-i conving de faptul că odată ce noi reuşim să rafinăm mai mult produs petrolier în România, asigurăm şi securitatea regiunii. Faptul că astăzi producem benzină dublu faţă de cât consumăm, ne permitem să vindem benzină şi statelor vecine. Faptul că producem mai mult kerosen decât consumăm, ne permite să vindem şi statelor din UE care acum sunt dependente în proporţie de 50% de importurile din Orientul Mijlociu”, a spus atunci Bogdan Ivan.

Deși termenul de 45 de zile a expirat nu a existat niciun anunț privind redeschiderea rafinăriei Petrotel.