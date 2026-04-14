România poate reporni rafinăria Petrotel Lukoil. SUA și-au dat acordul. Ivan: „Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”

Petrotel Lukoil reprezenta principalul client al Oil Terminal pentru exportul de benzină în regim de antrepozit fiscal. FOTO: Agerpres

România a primit acordul oficial al Guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel, după o derogare de la sancțiunile impuse companiei Lukoil, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, de la Washington. Potrivit acestuia, rafinăria ar urma să redevină operațională în aproximativ 45 de zile.

„E o veste extrem de importantă: am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat ministrul.

Ivan a subliniat că reluarea activității va avea un impact major asupra pieței de carburanți. „În 45 de zile această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină și kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important”.

Potrivit acestuia, rafinăria va acoperi o parte semnificativă din necesarul intern: „21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România”.

Ministrul a afirmat că România este a doua țară care a obținut o astfel de derogare. „Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial - Germania și acum România - care au reușit această performanță”.

Ce înseamnă asta pentru români

„România e o țară care nu depinde atât de mult de importuri, care își va produce toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, dar și tot combustibilul din aviație de care avem nevoie”, a mai adăugat ministrul.

Acest lucru ar putea duce și la prețuri mai stabile: „Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”.

Ministrul a menționat că repornirea Petrotel vine după reluarea activității la Petromidia Năvodari. „Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României”.

Bogdan Ivan a dat asigurări că nu va fi utilizat petrol rusesc. „Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”.