Două elicoptere s-au ciocnit deasupra orașului Rio de Janeiro. Pe lista pasagerilor erau cântărețul Oliver Tree și un youtuber cunoscut

1 minut de citit Publicat la 08:21 15 Iun 2026 Modificat la 08:21 15 Iun 2026

Două elicoptere s-au ciocnit deasupra orașului Rio de Janeiro. FOTO: Profimedia Images

Două elicoptere s-au ciocnit duminică dimineață deasupra orașului Rio de Janeiro și s-au prăbușit în zona de vest a orașului, provocând moartea tuturor celor șase persoane aflate la bord, au anunțat pompierii, scrie AP News.

Departamentul Militar de Pompieri din Rio de Janeiro a transmis că unul dintre elicoptere s-a prăbușit în parcarea unui dealer auto, unde erau parcate mai multe vehicule electrice, declanșând un incendiu care a fost stins ulterior.

Oficialii au precizat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza coliziunii.

#URGENTE RIO DE JANEIRO

CHOQUE DE DOS HELICOPTEROS



▪️Colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Reportan seis personas fallecidas.



▪️Uno se estrelló en el patio de una iglesia y el otro explotó al caer, provocando que varios vehículos causaran más explosiones. pic.twitter.com/2eX5VPJwco — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 14, 2026

Poliția a declarat că artistul și comediantul american Oliver Tree se afla pe lista pasagerilor transmisă autorităților aeronautice, însă anchetatorii nu au reușit încă să identifice trupurile persoanelor care au murit în accident.

Tree a susținut un concert la Buenos Aires, în Argentina, pe 4 iunie, iar sâmbătă a publicat pe Instagram un videoclip în care apare jucând fotbal într-un cartier din Brazilia.

Canalul argentinian de streaming Blender a transmis că creatorul de conținut Gaspar Prim Díaz, cunoscut și sub numele de Gaspi, se afla într-unul dintre elicoptere.

Gaspi avea peste 2,8 milioane de abonați pe YouTube și avea 23 de ani.

„Îți mulțumim pentru arta ta, magia ta și sensibilitatea ta. Ne vei lipsi tuturor”, a transmis Blender pe contul său de X.

Fernandes de Freitas, angajat la o vulcanizare, a declarat că a văzut unul dintre elicoptere în flăcări după coliziunea în aer și că a observat cum unul dintre pasageri a sărit din celălalt aparat de zbor înainte ca acesta să lovească solul. „A fost terifiant, absolut îngrozitor”, a spus De Freitas.