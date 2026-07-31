Moștenitorii vor fi scutiți de taxa pe succesiune dacă termenul de doi ani a expirat în perioada blocajului ANCPI

Moștenitorii vor fi scutiți de taxa pe succesiune dacă termenul de doi ani a expirat în perioada blocajului ANCPI FOTO: Getty Images

Moștenitorii al căror termen legal de doi ani pentru finalizarea succesiunii expiră în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2026 ar putea fi scutiți de plata impozitului de 1% aplicat în cazul depășirii acestui termen.

Senatul a adoptat joi, 30 iulie, un proiect de lege care introduce o derogare temporară de la Codul fiscal pentru succesiunile afectate de blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Actul normativ urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional.

Potrivit proiectului, nu se va datora impozitul pentru transferul dreptului de proprietate prin moștenire dacă succesiunea este dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026, inclusiv, iar termenul de doi ani de la decesul autorului succesiunii se împlinește în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.

În forma actuală a legislației, succesiunea trebuie finalizată în cel mult doi ani de la deces pentru ca moștenitorii să fie scutiți de impozit. Dacă acest termen este depășit, se aplică un impozit de 1% din valoarea masei succesorale.

Prin derogarea adoptată de Senat, persoanele afectate de perioada în care sistemele ANCPI au fost indisponibile ar beneficia, practic, de o prelungire a termenului până la sfârșitul lunii septembrie, fără obligația de a plăti acest impozit.

Măsura, justificată de blocajul sistemului e-Terra

Inițiativa legislativă vine în contextul atacului cibernetic care a afectat infrastructura informatică a ANCPI. Începând cu 14 iulie, sistemele gestionate de instituție, inclusiv aplicația e-Terra și serviciile de e-mail, au devenit indisponibile.

Blocajul a întârziat numeroase proceduri din domeniul imobiliar, de la operațiuni de cadastru și carte funciară până la eliberarea documentelor necesare pentru diverse tranzacții și proceduri succesorale.

Guvernul a anunțat joi, 30 iulie, că procesul de reconstrucție a infrastructurii informatice a ANCPI și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Sistemul va fi repus în funcțiune după încheierea etapelor de testare și validare.