Ce pot face românii care au plătit rate mai mari din cauza ROBOR-ului "aranjat" de bănci. Adrian Negrescu: Au o singură variantă

O valoare de 50% înseamnă că împrumuturile gospodăriilor sunt echivalente cu jumătate din tot ceea ce produce țara într-un an. Foto: Getty Images

Românii care au avut credite calculate în funcție de ROBOR pot cere în instanță despăgubiri băncilor, în baza deciziei prin care Consiliul Concurenței a amendat zece instituții de credit, a declarat vineri la Antena 3 CNN consultantul financiar Adrian Negrescu. El a avertizat însă că procesele vor fi complicate, vor presupune expertize și ar putea dura mult.

Au trecut 55 de zile de la anunțarea celei mai mari sancțiuni din istoria sistemului bancar românesc. Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, după ce a stabilit că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui ROBOR.

Până în prezent, românii care au avut împrumuturi legate de acest indice nu au primit nicio despăgubire. Adrian Negrescu spune că persoanele care consideră că au fost prejudiciate au posibilitatea de a deschide acțiuni separate împotriva băncilor.

"Este vorba despre oamenii care au luat credite calculate în funcție de ROBOR. Ei se pot adresa unei instanțe și pot deschide un dosar împotriva băncii, prin care să ceară despăgubiri în baza deciziei Consiliului Concurenței", a declarat consultantul financiar.

"Să nu se aștepte ca procesul să fie foarte scurt. Va dura, se vor face expertize, iar instanța va trebui să stabilească dacă a existat un prejudiciu și care este valoarea acestuia", a explicat el.

În opinia lui Negrescu, acțiunea în instanță reprezintă, deocamdată, singura posibilitate pentru clienții băncilor de a încerca să recupereze o parte din sumele pe care consideră că le-au plătit în plus.

"Șansa lor este să încerce să obțină niște bani. Dacă autoritatea de concurență a considerat că a existat o înțelegere sau o coordonare între bănci, înseamnă că aceasta este concluzia la care a ajuns statul în urma investigației", a spus Adrian Negrescu.

"Rămâne de văzut dacă băncile vor reuși să întoarcă în instanță decizia Consiliului Concurenței", a adăugat consultantul financiar.

Consiliul Concurenței a stabilit că băncile au încălcat regulile de concurență în cadrul procedurii de fixing a ROBOR. Amenzile, cuprinse în general între 5% și 6% din cifra de afaceri, au fost calculate în funcție de dimensiunea fiecărei instituții și de durata presupusei participări la practică.

Decizia este însă contestată atât din punct de vedere juridic, cât și economic. Banca Națională a României a cerut explicații privind prevederile legale considerate încălcate, încadrarea schimbului de informații drept practică anticoncurențială și modul în care ar putea fi stabilit un nivel al ROBOR diferit de cel publicat.

Toate cele zece bănci sancționate resping acuzațiile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea de Apel București. Banca Transilvania a calificat hotărârea drept "arbitrară și nefondată", UniCredit a descris-o drept "injustă și nefundamentată", iar CEC Bank a transmis că este pregătită să meargă până la instanțele europene.