Oprah Winfrey își închide școala de fete din Africa de Sud. Multe dintre absolvente au devenit medici, avocați sau antreprenori

Oprah Winfrey își închide școala de fete din Africa de Sud. FOTO: Getty Images

Oprah Winfrey a anunțat că școala pentru fete pe care a înființat-o în Africa de Sud în urmă cu aproape 20 de ani se va închide anul viitor, scrie BBC.

La finalul anului școlar 2027, campusul internatului aflat în apropiere de Johannesburg va fi predat autorităților locale din domeniul educației, conform acordului inițial, se arată într-un comunicat.

Elevele înscrise la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, care nu își vor fi încheiat studiile până la momentul închiderii, vor primi burse integrale pentru a-și continua educația la alte școli.

Peste 1.000 de fete au absolvit instituția, destinată elevelor provenite din medii defavorizate. Ideea proiectului a apărut după întâlnirea dintre Oprah Winfrey și Nelson Mandela, fostul președinte sud-african și simbol al luptei împotriva apartheidului, în 2002.

Școala de elită a fost deschisă în 2007 în localitatea Henley-on-Klip, la sud de Johannesburg, și a costat aproximativ 40 de milioane de dolari. De-a lungul timpului, instituția a fost implicată și în mai multe controverse, ceea ce a alimentat speculațiile privind motivele închiderii sale.

Un consultant de relații publice care lucrează pentru fundația școlii a respins însă zvonurile apărute online potrivit cărora instituția ar urma să fie închisă din cauza unei administrări defectuoase.

Fundația a precizat că Oprah Winfrey intenționează să își continue proiectul educațional prin finanțarea unui program de burse. Acesta va permite fetelor cu rezultate școlare foarte bune, provenite din comunități din întreaga țară, să studieze la instituții de învățământ de prestigiu.

"Visul nu a fost niciodată doar acela de a construi o școală", a explicat Oprah Winfrey, în vârstă de 72 de ani. "A fost vorba despre investiția în potențialul nelimitat al tinerelor. Această misiune nu se încheie odată cu închiderea unui campus. Ea continuă prin fiecare fată al cărei viitor poate fi schimbat prin educație", a transmis vedeta americană. "Sunt încântată că această nouă etapă ne va permite să ajutăm și mai multe tinere din Africa de Sud și să continuăm promisiunea făcută în urmă cu peste 20 de ani", a adăugat ea.

Nu se știe deocamdată ce destinație va avea campusul după ce va fi predat autorităților locale. Departamentul pentru Educație din provincia Gauteng a anunțat însă că este "hotărât să păstreze și să ducă mai departe moștenirea academiei".

"Ne vom asigura că această instituție remarcabilă va continua să îi servească pe locuitorii provinciei Gauteng și să respecte viziunea pe baza căreia a fost înființată", au transmis autoritățile.

La deschiderea școlii, în 2007, unii comentatori au criticat caracterul luxos al campusului, care ar fi avut două săli de teatru, un studio de yoga și un salon de înfrumusețare. Criticii s-au întrebat dacă banii investiți în construirea școlii nu ar fi putut fi folosiți pentru a sprijini un număr mai mare de elevi din întreaga țară.

La câteva luni după inaugurare, unele eleve au acuzat o fostă angajată de abuz. Aceasta a fost ulterior achitată de toate acuzațiile.

În prezent, la școală sunt înscrise 281 de eleve.

Potrivit site-ului Oprah Daily, multe dintre absolventele instituției au devenit medici, avoca'i, ingineri, artiste, directoare de companii și antreprenoare.

Andronica Klaas, absolventă a promoției din 2012 și în prezent coordonatoare a unei echipe de inginerie la compania Meta, a declarat că fiecare colț al campusului fusese amenajat "cu foarte multă dragoste, grijă și atenție la detalii". "OWLAG m-a convins că pregătirea, caracterul și scopul în viață contează mai mult decât locul din care provin", a spus ea.