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O carte împrumutată de la bibliotecă din Australia a fost returnată după 150 de ani. Unde a fost găsită

R.M.
1 minut de citit Publicat la 20:57 30 Iul 2026 Modificat la 20:57 30 Iul 2026
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Directorul instituției a precizat că nu are nicio modalitate de a-l găsi pe cel care a împrumutat-o / sursă foto: Getty Images

O bibliotecă din Australia a primit o carte care ar fi trebuit să fie returnată în urmă cu aproximativ 150 de ani. Potrivit directorului instituției, cartea a fost găsită de un bărbat în timpul lucrărilor de renovare, potrivit AP News.

Cartea, intitulată Antiquities of Athens, a fost publicată în anul 1858. 

Săptămâna trecută, aceasta a fost predată Bibliotecii Kiama din Australia de către un bărbat care o găsise în timpul unor renovări recente ale unei case, într-o ladă de ceai zidită într-un șemineu sigilat.

Directorul instituției a mai precizat că nu are nicio modalitate de a-l găsi pe cel care a împrumutat-o.

„Nu am mai avut niciodată o carte atât de veche care să fie returnată”, a declarat Michelle Hudson, directoarea bibliotecii.

„Urmăresc o mulțime de biblioteci pe rețelele sociale și adesea găsești lucruri care au poate 30 sau 40 de ani când curăță moșii și chestii de genul acesta”, a mai adăugat ea.

Amenda pentru returnarea cu întârziere ar fi fost aproximativ 28.000 de dolari australieni (19.500 de dolari). 

„Din păcate, ne lipsește o verigă. Nu există nimic în registru care să ne spună cine a fost ultimul împrumutat”, a mai spus Hudson.

Registrul bibliotecii din anii 1870, în care se consemna cine împrumuta o carte și când, s-a pierdut, a mai adăugat aceasta.

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Etichete: carte biblioteca Australia

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