ONU ar putea avea pentru prima dată în istorie un Secretar General femeie. Cine e Rebeca Grynspan, favorita din Costa Rica

Pe primul loc în rândul celor şapte candidaţi la succesiunea secretarului general Antonio Gutteres se află costaricana Rebeca Grynspan / sursă foto: Getty Images

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a cerut joi ca viitorul secretar general al organizaţiei să impulsioneze o reformă pentru ca această organizaţie să devină "mai agilă şi adecvată scopului său", în timp ce în urma unui prim vot informal în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pe primul loc în rândul celor şapte candidaţi la succesiunea secretarului general Antonio Gutteres se află costaricana Rebeca Grynspan, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

„Avem nevoie de mai puţin sediu central, de mai multă prezenţă pe teren (...) Mai puţini oameni aici şi mai mulţi oameni acolo, pe teren", a declarat Waltz presei după primul vot informal din Consiliul de Securitate pentru nominalizarea candidatului la funcţia de secretar general al ONU.

În cadrul acestui vot, ce corespunde primei etape a procesului de desemnare a viitorului secretar general, fiecare dintre cele 15 ţări membre în Consiliul de Securitate al ONU a atribuit în mod anonim fiecărui candidat o menţiune de "încurajare", "descurajare" sau "fără opinie".

Patru femei şi trei bărbaţi concurează pentru acest post, respectiv Michelle Bachelet din Chile, Maria Fernanda Espinosa din Ecuador, Rafael Grossi din Argentina, Rebeca Grynspan din Costa Rica, Olara Otunnu din Uganda, Carolyn Rodrigues-Birkett din Guyana şi Macky Sall din Senegal.

Conform unor surse diplomatice - rezultatul acestei prime etape informale nefiind făcut public în mod oficial -, în urma votului celor 15 membri ai Consiliului de Securitate pe primul loc se află fosta vicepreşedintă costaricană Rebeca Grynspan, urmată de fosta ministră guyaneză de externe Carolyn Rodrigues-Birkett, în timp ce actualul director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, considerat de mulţi favorit, se află abia pe poziţia a treia. Aceşti trei candidaţi au primit, în ordine, zece, nouă şi şapte "încurajări".

Chiar dacă vreunul dintre candidaţi obţine sprijinul necesar al cel puţin nouă membri ai Consiliului de Securitate - care propune viitorul secretar general al ONU, înainte ca acesta să fie aprobat de Adunarea Generală a organizaţiei -, acesta va trebui de asemenea să evite un veto din partea oricăruia dintre cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate (SUA, Rusia, China, Franţa şi Regatul Unit), care nu şi-au dezvăluit preferinţele.

Astfel, în etapa următoare se va desfăşura la o dată ulterioară aşa-numitul vot pe buletine colorate.

În această etapă, cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate votează pe un buletin roşu, iar cei zece membri nepermanenţi votează pe un buletin alb. Un vot împotriva unui candidat pe un buletin roşu înseamnă un veto din partea unuia dintre membrii permanenţi, în consecinţă respectivul candidat este eliminat din cursă.