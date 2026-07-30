Egiptul a fost atacat pentru prima dată cu drone, în timp ce războiul din Iran se extinde. Mai multe nave incendiate lângă Canalul Suez

Dacă se confirmă că a fost un atac deliberat, ar fi prima dată când Egiptul este atras direct în conflictul regional. Foto: Captură video/X

Incendiul izbucnit miercuri la două nave, inclusiv una deținută de americani, într-un port egiptean ar fi fost cauzat de o dronă, au declarat autoritățile egiptene, potrivit CNN.

Dacă se confirmă că a fost un atac deliberat, ar fi prima dată când Egiptul este atras direct în conflictul regional.

Incendiul izbucnit miercuri la două nave în portul mediteranean Damietta din Egipt a fost cauzat de o dronă, potrivit cabinetului egiptean.

Nicio parte nu a revendicat responsabilitatea pentru incident, care a avut loc în timpul operațiunilor la un terminal de gaze naturale lichefiate. Nu au fost raportate persoane rănite sau decese.

Compania de gestionare a riscurilor maritime Marisks a declarat miercuri că navele afectate au fost mutate în afara portului. Joi, autoritățile portuare au declarat că operațiunile au continuat „la eficiență maximă”.

„Portul continuă să furnizeze servicii maritime și logistice non-stop, fără întrerupere, satisfăcând nevoile companiilor de transport maritim și ale tuturor utilizatorilor portului”, a declarat Autoritatea Portuară Damietta într-un comunicat.

Dacă se confirmă ca un atac deliberat, Marisks a spus că acesta ar reprezenta o extindere semnificativă a ostilităților regionale în infrastructura energetică mediteraneană.

29 luglio 2026, Egitto



DRONE COLPISCE DUE NAVI GASIERE AL PORTO DI DAMIETTA



IL CONFLITTO REGIONALE TOCCA L'EGITTO



Un drone non identificato ha colpito una #FSRU di proprietà americana (Energos Winter) e una nave di stoccaggio (Gaslog Salem) ormeggiate al porto di Damietta.

Lo… pic.twitter.com/vjn5UrDyTd — LadyAfro17???????? (@LadyAfro17) July 30, 2026

Aceasta este prima dată când infrastructura egipteană este afectată în războiul care se extinde.

Vulnerabilitatea Canalului Suez

Atacul asupra portului egiptean din apropierea Canalului Suez a demonstrat vulnerabilitatea acestei importante căi navigabile și a arătat cum extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea perturba și mai mult comerțul mondial, au declarat analiștii, citați de NYT.

Incidentul nu pare să fi perturbat traficul prin Canalul Suez, aflat la sud-est de portul mediteranean. Însă doi iranieni, care au cerut să nu le fie dezvăluite numele pentru a putea discuta despre probleme de securitate, au declarat miercuri că atacul a avut rolul de a arăta că transportul maritim și aprovizionarea cu energie la nivel mondial ar putea fi perturbate și mai mult dacă Iranul ar decide să escaladeze conflictul. Iranienii nu au precizat dacă atacul a fost efectuat de Iran sau de unul dintre aliații săi.

Aproximativ 10% din comerțul maritim mondial trece prin Canalul Suez, iar în jur de 50 de nave traversează zilnic canalul, care are o lungime de 120 de mile, potrivit Autorității Canalului Suez, o instituție a guvernului egiptean.

Canalul, care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie, este cea mai scurtă rută maritimă dintre Europa și Oceanul Indian, conectând oferta din Asia și din zona Golfului cu cererea din Europa și America de Nord.

Acesta nu reprezintă o alternativă la strâmtoarea Ormuz, care este în mare parte blocată de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul în februarie, deoarece deservește o rută comercială diferită. Însă o perturbare a traficului prin Canalul Suez ar obliga navele să facă drumuri mai lungi și mai costisitoare în jurul Africii, pe la Capul Bunei Speranțe, au declarat analiștii.