Senatul deblochează finanțarea de urgență pentru Romatsa și pregătește terenul pentru gazele din Neptun Deep

Ședință în plen a Senatului. sursa foto: Agerpres

Senatul a adoptat, joi, două proiecte de lege care instituie mai multe măsuri fiscal-bugetare, printre care finanțarea de urgență a Romatsa și acordarea unor credite de angajament prin care statul român să își poată exercita dreptul de preempțiune la achiziția gazelor din Neptun Deep, notează Agerpres.

Primul proiect, inițiat de PNL, cuprinde patru măsuri fiscal-bugetare menite, potrivit senatorului liberal Silviu-Iulian Coșa, să ducă la „eliminarea unor blocaje administrative şi financiare reale fără un cost bugetar suplimentar”.

Senatorul a enumerat conținutul actului normativ: „Este vorba de scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată pentru forţele armate partenere, de corectare a regimului fiscal aplicabil procedurilor de prevenire a insolvenţei, de finanţarea de urgenţă pentru Romatsa prin Eximbank şi încă o sursă suplimentară de rezervă bugetară pentru aceeaşi situaţie”.

În privința scutirii de TVA, Coșa a descris-o ca pe o măsură de „bun-simţ, de reciprocitate”, argumentând că și partenerii NATO aplică regimuri de scutire directă forțelor române staționate pe teritoriul lor, astfel încât România datorează același tratament forțelor partenere.

Referitor la componenta privind insolvența, senatorul liberal a explicat că proiectul închide o breșă legislativă exploatată abuziv de unii debitori: „proiectul elimină o portiţă prin care unii debitori abuzau de actualele prevederi pentru a accesa facilităţi de plată la care nu ar fi trebuit să aibă acces. Proiectul pune de acord Codul de procedură fiscală cu Legea 216/2022, care a modernizat procedurile de prevenire a insolvenţei şi previne astfel acest tip de abuz, protejând în acelaşi timp creanţele statului”.

Cât despre finanțarea Romatsa prin Eximbank, Coșa a arătat că măsurile adoptate ar trebui să deblocheze criza generată de poprirea instituită de Eurocontrol asupra sumei de 3,4 miliarde de lei, care afectează aproape 85% din veniturile companiei și creează un risc real de întrerupere a navigației aeriene.

Senatorul a precizat că „finanţarea este fără dobândă, plafonată strict cu rambursare automată la încetarea executării silite”.

„Completarea OUG 47/98 privind Romatsa adaugă o a doua sursă: fondul de rezervă bugetară, prin Ministerul Transporturilor, pentru aceeaşi criză. Iată deci două instrumente paralele ca soluţie de rezervă”, a adăugat el.

Cel de-al doilea proiect adoptat de plenul Senatului vizează securitatea energetică a țării.

„Proiectul oferă credite de angajament pentru exercitarea dreptului de preempţiune al statului la achiziţia gazelor din Neptun Deep, precum şi prorogarea până la 30 septembrie a plăţii vărsămintelor pentru majorarea capitalului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare”, a detaliat Silviu Coșa.

El a subliniat miza economică a acestei prevederi: „oferta OMV Petrom înseamnă aproape 50 de terawaţi în şapte ani, în valoare de aproximativ 13 miliarde lei”.

În lipsa acestui cadru, a avertizat senatorul PNL, „dreptul legat de prioritate rămâne doar teoretic”.

Senatul este primul for sesizat cu cele două proiecte, Camera Deputaților fiind for decizional.