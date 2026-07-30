Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane F-18. FOTO: Spanish Air and Space Force

NATO a decis să consolideze apărarea pe flancul estic, după ce trei drone rusești au fost doborâte în ultimele zile în spațiul aerian al României, iar resturile unei rachete balistice au căzut, joi, pe un câmp din Polonia. Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane F-18, aproximativ 200 de militari și un avion-cisternă A400M, iar în etapa finală, trei elicoptere NH-90 specializate în combaterea dronelor. De asemenea, Italia și Turcia vor trimite avioane de luptă în Lituania și Estonia.

Potrivit unui anunț al Alianței, desfășurarea marchează o trecere de la misiunea de poliție aeriană a NATO la un rol mai larg de apărare aeriană, menit să ofere o abordare mai flexibilă în cadrul Apărării Aeriene și Antirachetă Integrate (IAMD) a alianței în zona de responsabilitate a NATO.

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Turcia desfășoară pentru prima dată aproximativ 80 de militari și cinci avioane de vânătoare F-16 în Estonia, la Baza Aeriană Amari. Ultima lor misiune de Poliție Aeriană în zona Mării Baltice a avut loc acum 20 de ani, când au fost desfășurați la Baza Aeriană Šiauliai din Lituania. Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, care au fost desfășurate în Estonia din martie anul acesta.

Forțele Aeriene Italiene vor desfășura la Baza Aeriană Šiauliai din Lituania patru avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon și peste 100 de membri ai personalului, ca națiune care contribuie la securitatea spațiului aerian baltic. Acestea vor succeda Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, care au fost națiunea lider alături de Forțele Aeriene Române în Lituania din martie 2026.

Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România șapte avioane de vânătoare F-18 și aproximativ 200 de membri ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, un A400M care oferă suport de realimentare aer-aer și trei elicoptere NH-90 în faza finală a desfășurării, alocate misiunilor de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS), pentru misiunea sporită de Apărare Aeriană, subliniind angajamentul 0 constant în protejarea Flancului Estic.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la întărirea capacității de descurajar, să protejăm spațiul aerian NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol, și a adăugat:

„Spania vine în această misiune ca un aliat dedicat, fiabil și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică care necesită prezență, pregătire și credibilitate.”

După activarea, în septembrie anul trecut, a activității consolidate de vigilență Eastern Sentry (eVA EASN), misiunea de apărare aeriană a NATO continuă să consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în întreaga Alianță – pentru a răspunde amenințărilor actuale și viitoare. În timp ce poliția aeriană era orientată în principal spre protejarea împotriva aeronavelor cu și fără pilot aflate în aer, cadrul de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări din toate domeniile, inclusiv cele reprezentate de sisteme aeriene cu și fără pilot și rachete de croazieră, precum și de rachete balistice. Acest lucru oferă NATO o flexibilitate mai mare pentru a răspunde schimbărilor din mediul de securitate.

Apărarea aeriană presupune utilizarea unei abordări pe mai multe niveluri, de 360 de grade, cu mijloace și capabilități disponibile în toate domeniile operaționale. Acestea includ aeronave aflate în alertă cu reacție rapidă (QRA), sisteme maritime și terestre de apărare aeriană și antirachetă (SBAMD) și sisteme de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).

O rachetă, cel mai probail rusească, a pătruns miercuri noaptea în spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit într-un câmp din regiunea Lublin. Incidentul s-a petrecut în timpul unui atac masiv rus asupra Ucrainei și a pus în alertă întreaga apărare a țării, declanșând o reacție rapidă din partea NATO și a liderilor europeni.