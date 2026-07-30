FCSB a fost învinsă cu 4-1 de FK Auda şi eliminată din Conference League

Roș-albaștrii au părăsit cupele europene încă din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, după ce au pierdut și a doua manșă împotriva celor de la Auda, scor 4-1. Sursa foto: Facebook/FCSB

FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal, potrivit Agerpres.

"Roș-albaștrii" au fost învinşi categoric la Riga cu scorul de 4-1 de FK Auda, iar acest rezultat a dus la eliminarea din competiţiile europene. FCSB a pierdut și primul meci, acasă, la București, cu 3-2.

În cazul în care bucureştenii ar fi mers până la capăt în preliminarii şi ar fi ajuns în faza ligii, clubul deţinut de Gigi Becali ar fi primit din start de la UEFA suma exactă de 4,47 de milioane de euro.

La această sumă s-ar fi adăugat garantat banii din bilete la meciurile de acasă.

Mai mult, FCSB ar fi putut primi de la UEFA câte 133.000 de euro per remiză, respectiv 400.000 de euro pentru fiecare victorie din faza ligii, plus bonusuri şi mai mari dacă ar fi ajuns în rundele eliminatorii.

După înfrângerea de joi seara, FCSB şi-a încheiat campania europeană cu doar 350.000 de euro, pentru că a jucat în turul doi preliminar.

Echipele de start:

FCSB (4-3-3): Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore, Tănase (cpt.) – Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu. Rezerve: M. Popa, R. Udrea – Crețu, Pădurariu, Dăncuș, D. Avram, Politic, Toma, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu;

(4-3-3): Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore, Tănase (cpt.) – Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu. Rezerve: M. Popa, R. Udrea – Crețu, Pădurariu, Dăncuș, D. Avram, Politic, Toma, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu; AUDA (4-3-3): Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini – Diedhiou, Kone, Bongemba. Rezerve: Sturins, Aleksandrovs – Kragliks, Appiah, M. Fofana, W. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda. Antrenor: Didier Zanetti

Din lotul pentru acest meci au făcut parte şi noile achiţii. Aymen Boutoutaou (25 de ani), recent transferat, va face parte din lotul pregătit de Marius Baciu, alături de Eddy Gnahore și Ronny Labonne. De asemenea, Dylan Batubinsika și Luca Stancu au fost și ei incluși pe lista UEFA.