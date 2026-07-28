Zinedine Zidane a fost numit selecționerul Franței. „Să antrenez echipa națională era singurul lucru pe care doream să-l fac”

Preşedintele FFF, Philippe Diallo, și noul selecționer al Franței, Zinedine Zidane. Foto: Federația Franceză de Fotbal / Facebook

Fostul jucător celebru, Zinedine Zidane, a fost numit oficial în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Franţei, a anunţat, marţi, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). „Să antrenez echipa Franţei era singurul lucru pe care doream să-l fac”, a spus Zidane, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Campion mondial cu „Les Bleus” în 1998, Zidane îi ia locul fostului său coechipier Didier Deschamps, care era selecţioner din 2012 şi care şi-a încheiat mandatul odată cu clasarea pe locul al patrulea la Cupa Mondială 2026, după titlul mondial cucerit în 2018 şi finala din 2022.

„Zinedine Zidane va fi selecţionerul echipei Franţei pentru următorii patru ani”, a declarat preşedintele FFF, Philippe Diallo, la sediul Federaţiei, alături de Zidane.

Zidane, în vârstă 54 ani, nu a mai antrenat din 2021, când şi-a încheiat al doilea său mandat la Real Madrid.

„În februarie 2025 m-am întâlnit cu Zinedine Zidane. L-am contactat pentru a-i propune o misiune în fruntea echipei Franţei”, a menţionat Diallo.

„Să antrenez echipa Franţei era singurul lucru pe care doream să-l fac. Este o continuare, într-un fel un vis. Am avut propuneri în aceşti patru-cinci ani de a pregăti echipe şi le-am refuzat pe toate pentru echipa Franţei”, a declarat Zidane la conferinţa de presă.

Zidane, care a adunat 108 selecţii la naţionala Franţei (31 goluri marcate), nu a antrenat-o decât pe Real Madrid, echipă la care şi-a încheiat cariera, pregătind formaţia madrilenă mai întâi între 2016 şi 2018, iar apoi între 2019 şi 2021, după ce a făcut primii paşi la echipa a doua a clubului Real Madrid Castilla (2014-2016).

Zidane, care a fost şi campion european cu Franţa ca jucător, în 2000, a reuşit o triplă în Liga Campionilor cu Real (2016, 2017, 2018), o realizare inedită pentru un antrenor.

Venirea sa la naţionala Franţei era una de multă vreme aşteptată, după ce a fost anunţată de mai multe ori în ultimii ani, mai ales în 2018 şi 2022, înainte ca şederea lui Deschamps să fie prelungită.

Prima acţiune a naţionalei Franţei în mandatul lui Zidane va avea loc la toamnă, în Liga Naţiunilor, la meciul cu Turcia, din 25 septembrie.

Zidane: „Vom face lucrurile altfel”

Zinedine Zidane , a declarat că va avea o abordare diferită faţă de cea a lui Deschamps, relatează cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.

„Parcursul şi stilul de joc al echipei Franţei au fost magnifice. Am fost acolo personal şi m-am simţit excelent, la fel ca ceilalţi suporteri. Nu am nimic de reproşat modului în care au decurs lucrurile. Dar, sincer, noi vom aborda lucrurile diferit. DD este DD (N.r. - Didier Deschamps). Voi încerca să fac ceea ce ştiu să fac. Cu toate acestea, nu urmăresc o ruptură de trecut. Îmi doresc să păstrez continuitatea, astfel încât echipa Franţei să continue să câştige.

Cunosc această echipă încă din copilărie. Am început la grupele de juniori şi am parcurs toate etapele până la echipa mare, culmea carierei. Singurul lucru care mă motivează este şansa de a lucra pentru această echipă şi de a o ajuta să continue să câştige”, a spus Zidane.



Noul selecţioner al Franţei s-a referit şi la primele sale meciuri, cele din Liga Naţiunilor cu Turcia, Belgia şi Italia.

„Mi-am notat mental cele patru meciuri care urmează. Partida cu Italia este specială pentru că am jucat acolo, cunosc oamenii, vorbesc italiană, toate aceste lucruri. Lucrez la pregătirea acestor meciuri de ceva vreme. Echipa mea tehnică de bază este deja formată. Este practic aceeaşi echipă pe care am avut-o la Real Madrid, poate cu două sau trei completări. Tind să fiu loial, iar oamenii implicaţi au fost şi ei loiali. Va fi similar cu ceea ce am făcut la Real Madrid. Echipa naţională a Franţei este următorul pas pentru mine.

Spania este o echipă redutabilă, dar nu aceasta este prioritatea mea. Nu va fi singura provocare. Prioritatea mea este Turcia, pentru primul meci. Voi avea la dispoziţie trei săptămâni cu jucătorii în septembrie, e fantastic, aproape fără precedent pentru pregătirea echipei.

Întotdeauna am privit această echipă ca un suporter, dar şi ca un antrenor. De aceea nu am acceptat nicio ofertă de la un club. Încă de a doua zi după decizia lui Deschamps, de la începutul anului 2025, am fost motivat de dorinţa de a-i lua locul. Înţelegerea s-a concretizat imediat ce m-am întâlnit cu preşedintele.

Am aşteptat această zi în ultimii patru sau cinci ani. Sunt foarte entuziasmat şi fericit în legătură cu această numire, deşi, în acelaşi timp, unii oameni trec printr-o situaţie complicată. Nu am vorbit cu Kylian (Mbappe). Cel mai important lucru pentru el este să se odihnească după acest sezon lung. Vom avea ocazia să discutăm cu el şi cu ceilalţi jucători în septembrie”, a adăugat fostul antrenor al celor de la Real Madrid.

Zidane a abordat şi alte subiecte, precum rasismul și sponsori.

„Referitor la rasism, s-ar putea să nu putem schimba lucrurile când vine vorba de acest flagel. Trăim într-o ţară frumoasă, cu toată această diversitate. Am crescut într-un cartier în care era loc pentru toată lumea. Aceasta este viaţa pe care o duc: capacitatea de a stabili o legătură cu oricine. Trebuie să luptăm împotriva rasismului. Asta încercăm să facem.

Referitor la sponsor, pot să afirm că Adidas nu va interfera cu echipa naţională a Franţei. Nu voi renunţa la sponsorul pe care îl am de 30 de ani”, a explicat Zidane, în timp ce preşedintele FFF a precizat că acesta va fi liber să-şi aleagă propriile ghete, însă restul echipamentului va fi marca Nike.

Preşedintele FFF, Philippe Diallo, a mărturisit că îşi doreşte ca fostul selecţioner, Didier Deschamps, să continue să lucreze în cadrul federaţiei.

„I-am propus lui Didier să vină la Federaţie imediat după Cupa Mondială, dar nu s-a concretizat. Voi lua legătura cu el pentru a vedea când este pregătit pentru acest omagiu”, a spus el.