Simone Tempestini a urcat pe locul 6 în clasamentul general al Campionatului European de Raliuri

Simone Tempestini. Foto: Facebook

De zece ori campion național absolut, Simone Tempestini s-a clasat pe locul 6 în etapa europeană de raliuri de la Barum și a urcat pe aceeași poziție în clasamentul general, cu două runde înainte de final. Pilotul român se află la 29 de puncte de podiumul continental.

După două etape consecutive în care a fost urmărit de ghinion, campionul României a avut o prestație solidă pe asfaltul din Cehia, într-unul dintre cele mai dure raliuri din Europa. La bordul unei Škoda Fabia Rally2 RS și având-o pe Francesca Maior în dreapta, Tempestini a obținut vineri cel mai bun timp în calificări dintre cei 114 piloți aflați la start.

Acesta s-a menținut constant în Top 10 pe parcursul celor 13 probe speciale de la Barum Czech Rally, iar în Power Stage, proba care acordă puncte suplimentare, s-a clasat pe locul al patrulea. La final, pilotul Napoca Rally Academy a ocupat locul 6 în clasamentul general, cu timpul total de 1:58:47,2. Victoria i-a revenit favoritului local Adam Brezik, urmat de Teemu Suninen și Andrea Mabellini.

„Sunt mulțumit că am avut un ritm bun pe tot parcursul raliului și că am reușit să obținem un rezultat important pentru campionat. A fost o etapă foarte dificilă, pe probe solicitante, și cred că am gestionat-o bine. Sunt convins că se putea și mai bine, dar plecăm din Cehia cu puncte importante și cu încredere pentru următoarele două runde”, a declarat Simone Tempestini.

Datorită clasării pe locul 6 și celor două puncte obținute în Power Stage, românul a urcat de pe poziția a 15-a pe locul 6 în clasamentul Campionatului European, după primele cinci etape. Cu un total de 40 de puncte, Tempestini se află la 29 de puncte în urma polonezului Mikołaj Marczyk, ocupantul locului 3. Lider rămâne finlandezul Teemu Suninen, cu 108 puncte.

În plus, Tempestini a ajutat MRF Tyres Team să rămână în fruntea clasamentului pe echipe. Formația susținută de producătorul indian de anvelope conduce cu un total de 147 de puncte și este principala favorită la câștigarea titlului pentru al doilea an consecutiv și pentru a patra oară în ultimii cinci ani.

Un al doilea echipaj tricolor, format din Andrei Gîrtofan și Dorin Pulpea, a încheiat etapa din Cehia pe locul 14, în timp ce echipajul Alexandra Teslovan/Mihai Supuran s-a clasat pe poziția a 31-a.

Următoarea etapă a Campionatului European de Raliuri, JDS Machinery Rali Ceredigion 2026, va avea loc în perioada 4–6 septembrie, în Marea Britanie. Ultima cursă a sezonului este programată în perioada 23–25 octombrie, în Portugalia.