Sánchez mizează totul pe criza locuințelor și speră că spaniolii vor uita de scandalurile de corupție și de criza migranților

Premierul Sanchez speră să-și salveze mandatul speculând criza locuințelor dar s-ar putea să aibă surpriza să constate că electoratul îl asociază, de fapt, cu această criză. Foto: Getty Images

Atunci când a decis să convoace alegeri parlamentare anticipate, premierul spaniol Pedro Sánchez și-a făcut calculul că grava criză a locuințelor devenit atât de presantă, încât va pune în umbră celelalte provocări cu care se confruntă țara. El chiar pare încrezător că majoritatea alegătorilor vor fi înclinați să dea uitării faptul că prețurile proprietăților și chiriile au crescut vertiginos în cei opt ani de când Partidul Socialist se află la putere, scrie Politico.

Proteste la nivel național față de creșterea explozivă a chiriilor au zguduit Spania în ultimele săptămâni. Respingerea în Parlament a unor decrete guvernamentale menite să reglementeze situația în favoarea chiriașilor i-a furnizat lui Sanchez pretextul perfect pentru a anunța, luni, că îi convoacă pe cetățeni la urne pentru a alege un nou legislativ pe 29 noiembrie.

Potrivit Politico, premierul spaniol avea în vedere de ceva vreme varianta anticipatelor. El se află sub presiune din cauza felului în care a gestionat criza migranților din Ceuta, precum și a proceselor de corupție care îi vizează familia și aliații politici apropiați.

Sanchez încearcă acum să profite de nemulțumirea populară legată de locuințe pentru a forța o realegere improbabilă. Argumentul său este că forțele de dreapta reprezintă un obstacol în calea soluționării problemei imobiliare în Spania.

Criticii săi dau puține șanse variantei în care Sanchez se va poziționa cu succes drept apărător al dreptului spaniolilor la o locuință, în condițiile în care mandatul său a coincis cu agravarea crizei.

Valeria Racu, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Chiriașilor din Spania - organizație care a inițiat protestele naționale - declarat că Sánchez „nu are nicio realizare cu care să se laude” și a numit Partidul Socialist „un partid al proprietarilor de locuințe”.

Reprezentanta chiriașilor spune că socialiștii sunt „partidul proprietarilor de locuințe”.

„Ne-am săturat de acești politicieni. Nu ne mai lăsăm păcăliți de aberațiile lor”, a adăugat ea.

Chiar dacă pare riscant, pariul electoral al premierului are, totuși, logică, crede Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid.

„Perspectivele actuale pentru Sánchez sunt sumbre. Chiar dacă ignorăm criza migranților din Ceuta – care nu se va rezolva prea curând – și cazurile de corupție în desfășurare, el conduce totuși un guvern minoritar incapabil să adopte legi, în timp ce inflația negativă subminează constant afirmația sa conform căreia Spania o duce excelent din punct de vedere economic”, a explicat acest specialist.

„Transformând alegerile într-un scrutin axat pe problema locuințelor, premierul încearcă să mute atenția de la corupția din cercul său restrâns și de la problemele de apărare națională legate de exclavele spaniole din Africa de Nord, orientând-o către temele sociale susținute de stânga”, a adăugat el.

O criză la nivel național, alimentată de turismul care susține PIB-ul Spaniei

Criza locuințelor din Spania își are rădăcinile în perioada de după criza financiară globală din 2007 - 2008, când băncile au restricționat drastic acordarea creditelor ipotecare pentru familiile obișnuite.

„Banii nu au dispărut de pe piață, ci au ajuns în mâinile investitorilor. Ceea ce vedem în Spania este un nou ciclu, alimentat de o cerere speculativă, orientată spre alte scopuri decât reședința proprie”, a declarat Javier Gil, expert în cadrul Consiliului Național de Cercetare al Spaniei.

Acest ciclu a dus la apariția unei „generații de chiriași” incapabilă să devină proprietari de locuințe, pentru că investitorii cu venituri mari au cumpărat locuințe ca active financiare.

Amploarea crizei este izbitoare. Între 2015 și 2025, prețurile medii ale locuințelor din Spania au crescut cu 80%, iar chiriile au explodat, înregistrând o majorare de 87%, în timp ce salariile au crescut cu doar 30%.

Creșterea prețurilor i-a afectat în mod deosebit pe tinerii spanioli. Conform celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, 69% dintre spaniolii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani locuiesc împreună cu părinții. Această rată ridicată de dependență de părinți depășită doar de cea a tinerilor din Croația.

Boom-ul turistic a generat în 2024 venituri de 200,7 miliarde de euro, echivalentul a 12,6% din PIB-ul țării. Fenomenul a atras investitori imobiliari în marile orașe și în destinațiile turistice. Deși guvernul lui Sánchez a luat măsuri pentru a reglementa piața închirierilor pe termen scurt, numărul nopților petrecute în apartamente turistice s-a dublat de la preluarea mandatului său în 2018.

Creșterea populației a pus o presiune suplimentară asupra marilor centre urbane. Spania a câștigat peste 3 milioane de locuitori din 2015 și până în prezent, inclusiv 793.000 în Madrid, 556.000 în Barcelona și 279.000 în Valencia. În toate aceste orașe costurile locuințelor au crescut vertiginos.

Rezultate modeste pentru Sanchez în criza locuințelor

Sánchez nu a ignorat criza, descriind problema locuințelor drept „marea provocare constituțională” a țării. În 2023, el a promis că va mobiliza „toate resursele statului” pentru a pune la dispoziție 184.000 de locuințe publice și accesibile ca preț, destinate închirierii.

Totuși, când guvernul a prezentat ultima dată o situație detaliată a acestui demers, în august 2024, s-a văzut, de fapt, că doar 14.000 de locuințe fuseseră „puse la dispoziția cetățenilor” printr-un program social. Alte aproximativ 60.000 de unități locative se aflau în diverse stadii de dezvoltare.

Lansarea recentă a noului portal guvernamental pentru locuințe, CASA47, a fost, de asemenea, dezamăgitoare. Inițial, acesta lista doar 638 de locuințe, niciuna dintre ele nefiind situată în zone precum Madrid sau Barcelona, ​​unde criza este deosebit de acută.

„Partidul Socialist al lui Sánchez a susținut ani la rând că dorește să abordeze problemele pieței imobiliare, dar, în practică, a urmat aceeași abordare ca partidele de dreapta. Socialiștii au evitat să pună sub semnul întrebării status quo-ul sau să propună limitări ori transformări structurale”, a arătat Javier Gil.

„Chiar și decretele de săptămâna trecută, respinse de parlamentari, conțineau doar măsuri minime, puțin susceptibile să soluționeze criza. Există o discrepanță clară, prin raportare la de starea de spirit a populației. În prezent, în societate există un sentiment larg răspândit că oamenii s-au săturat și doresc o intervenție mai puternică a statului pe piața de profil”, a conchis expertul.

O schimbare de direcție nu foarte convingătoare din partea lui Sanchez

În ciuda bilanțului său discutabil în această criză, Pedro Sánchez pare hotărât să meargă în campanie prezentându-se drept un apărător al dreptului cetățenilor la locuințe.

Înainte de dizolvarea Parlamentului, el intenționează să obțină din partea Consiliului de Miniștri o nouă aprobare a decretelor referitoare la locuințe, respinse vineri de parlamentari. Măsurile ar putea fi apoi supuse votului Comisiei permanente a legislativului, care rămâne activă și după dizolvarea acestuia.

Această inițiativă care, în mod evident, are rolul să mențină subiectul în actualitate înaintea alegerilor, a fost criticată de opoziția conservatoare și calificată drept o manevră cinică.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentar al Partidului Popular (centru-dreapta, de opoziție), a acuzat săptămâna trecută că singura măsură substanțială a guvernului în domeniul locuințelor a constat în faptul că „i-a oferit unei prostituate un apartament în Plaza de España ”. Parlamentarul a făcut astfel referire la acuzațiile potrivit cărora fostul ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos, ar fi folosit comisioane ilegale pentru a finanța un apartament destinat amantei sale.

Ábalos, condamnat în iunie la 24 de ani de închisoare pentru trafic de influență și alte infracțiuni, neagă acuzația.

Partidul de extremă-dreapta Vox a ironizat, de asemenea, schimbarea de abordare a lui Sánchez privind locuințele. Extremiștii au spus că politicile guvernului socialist în materie de migrație au agravat deficitul de locuințe și i-au recomandat lui Sánchez să se concentreze pe nevoile locuitorilor din Ceuta.

Aceste atacuri ilustrează cât de dificil îi va fi lui Sánchez să mențină dezbaterea electorală concentrată pe problema locuințelor, în detrimentul subiectelor legate de corupție și migrație.

„Este evident că nu dispune de un palmares impresionant în domeniul locuințelor, dar încearcă să facă tot ce poate cu cărțile electorale pe care le are la dispoziție”, comentează politologul Pablo Simón.

El a anticipat că liderul socialist își va baza campania mai puțin pe măsuri concrete și mai mult pe probleme sociale generale și pe amenințarea reprezentată de ascensiunea forțelor de extremă-dreapta.

„A procedat la fel și la ultimele alegeri, când a evitat o analiză a bilanțului guvernării sale și a concentrat discuția pe implicațiile unui guvern format din Partidul Popular Vox. Locuințele reprezintă pretextul pentru convocarea alegerilor și pentru a orienta dezbaterea către problemele sociale”, a conchis politologul.

Nu e clar ce ofertă electorală îi va convinge pe chiriașii din Spania

Nu este clar dacă această strategie va convinge sutele de mii de spanioli care au ieșit în stradă în ultima săptămână.

Sindicatul Chiriașilor dorește ca politicienii să se angajeze să legifereze contracte de închiriere pe termen nelimitat, reduceri de chirie impuse prin lege, să pună capăt evacuărilor și achizițiilor speculative și să extindă semnificativ fondul de locuințe publice prin recuperarea imobilelor deținute de bănci și fonduri de investiții, a spus Valeria Racu, reprezentanta sindicatului.

Ea a refuzat să precizeze ce ar trebui să facă protestatarii dacă niciunul dintre partide nu își asumă revendicările lor.

„Votul este important. Este un drept câștigat cu prețul sângelui, al suferinței și al violenței în lupta împotriva dictaturii franchiste. Însă democrația și puterea cetățenilor înseamnă mult mai mult decât un vot o dată la patru ani.

În opt zile de mobilizare civică, am realizat mai multe în domeniul locuințelor decât s-a reușit în opt ani de guvernare progresistă. Indiferent cine va guverna, această mișcare nu se va opri. Politica revine acolo unde ar fi trebuit să fie dintotdeauna: în stradă și în rândul oamenilor”, a avertizat Racu.