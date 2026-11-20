„Șacalul” a fost condamnat la închisoare pe viață după ce le-a ucis pe Delia și Denisa în Constanța, în vara lui 2024

6 minute de citit Publicat la 13:26 20 Noi 2026 Modificat la 13:29 20 Noi 2026

„Șacalul” a fost condamnat la închisoare pe viață după ce le-a ucis pe Delia și Denisa în Constanța, în vara lui 2024 . FOTO: replicaonline.ro

Neculai Zidărescu, cunoscut în spațiul public drept „Șacalul”, a fost condamnat vineri la închisoare pe viață în dosarul uciderii a două tinere pe litoralul românesc în vara anului 2024. Hotărârea a fost luată de Tribunalul Constanța și poate fi contestată.

De asemenea, instanța de fond a stabilit despăgubiri civile ce depășesc valoarea de 300.000 de lei.

Zidărescu a fost acuzar de omor calificat. În acest dosar au mai fost judecați concubina lui, Radu Elena și fiul minor al acesteia.

Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată, într-un dosar de omor calificat sub acuzația că ar fi fost „implicaţi în uciderea în scop de jaf a două tinere pe litoral, în vara anului 2024, fapte urmate de ascunderea sau abandonarea pe câmp a cadavrelor în stare de putrefacţie şi însuşirea sau folosirea fără drept a bunurilor celor două victime ucise“.

Neculai Zidărescu a ucis două femei la malul mării, pe una dintre ele ținând-o în casă alături de copiii minori ai concubinei sale, mai multe zile.

Astfel, în 2 iulie 2024 el a ucis-o prin sugrumare pe Delia Avram, după care i-a furat autoturismul marca Audi A4. Apoi, în 27 august 2024, el a ucis-o tot prin sugrumare, pe Iana Denisa Vădean, căreia i-a furat autoturismul marca BMW, două telefoane mobile, suma de 11.000 de lei și bijuteriile personale. Pe aceasta a ținut-o moartă în casă, după care i-a abandonat cadavrul pe câmp, peste câteva zile.

Cine erau Denisa și Delia

Cele două femei - Denisa, din Timișoara, și Delia, din Tulcea - au fost găsite moarte, una pe un câmp în apropiere de Sinoie, cealaltă într-un apartament din Mamaia. Nicolae Mitrea, zis „Șacalul”, le-ar fi otrăvit sau drogat înainte de a le ucide, iar iubita lui și fiul acesteia de 15 ani ar fi fost și ei implicați în crime.

Din anchetă rezultă că Delia a fost ucisă pe 2 iulie, iar Denisa, pe 27 august.

Denisa, de 28 de ani, care avea un copil de 5 ani și se afla de mai mult timp pe litoral, a fost dată dispărută de familie. „Tânără, în vârstă de 28 de ani, din Timișoara, a dispărut la data de 26.08.2024 în Municipiul Constanța. Semnalmente: înălțime 1,67, 51 kg, vârstă 28 ani, ochi căprui”, se spune într-un anunț postat pe o rețea socială.

Trupul tinerei a fost găsit de un șofer pe marginea drumului dintre Sinoe şi Mihai Viteazu, la 60 de kilometri de Constanţa. Medicii au descoperit că fusese ucisă şi aruncată pe câmp unde a fost sfâşiată de şacali.

La câţiva kilometri distanţă a fost găsită și maşina tinerei care fusese grav avariată în urma unui accident. Nu a durat mult până când polițiștii au dat de urma șoferului - „Șacalul” - care era în spital grav rănit în urma accidentului.

Delia avea 34 de ani și era din comuna Greci, județul Tulcea, și a fost dată dispărută de către familie pe 12 iulie, la 10 zile după ce nu a mai putut fi contactată. Trei zile mai târziu a fost găsită moartă într-un apartament din Mamaia, fără urme de violență pe corp.

Toate bunurile femeii dispăruseră, iar maşina ar fi fost vândută în Bulgaria.

Suspectul a fost prins după ce a făcut accident cu mașina celei de-a doua victime.

Detaliile cumplite ale cazului

Iubita principalului suspect este mamă a patru copii. Procurorii au stabilit că trupul celei de-a doua victime a stat două zile în casa acesteia, în prezenţa copiilor acesteia. Când poliţitii au intrat să percheziţioneze locuinţa, copiii au afirmat: „Mami mi-a spus să nu vă spun nimic despre tanti care a stat la noi în casă moartă”.

„Pe cea de-a doua victimă a ucis-o la data de 27 august 2024, în Năvodari, în locuinţa în care era găzduit de inculpata care a fost la rândul său reţinută în dosar, care are şi patru copii minori în întreţinere şi care a fost acuzată, printre altele, pe lângă tăinuire şi favorizarea făptuitorului şi de rele tratamente aplicate minorului întrucât din investigaţii a rezultat că această inculpată care îl găduia pe inculpatul suspectat pentru omor că ar fi consumat substanţe halucinogene în prezenţa copiilor, ar fi ţinut cadavrul vreo două zile în locuinţă de faţă cu copii minori şi există indicii că s-ar fi comportat violent faţă de aceşti copii minori ai săi”, a relatat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Sadîc Zafer.

Acesta a povestit că suspectul îi spune femeii ”Iubi”, iar unul dintre telefoanele luate de la una dintre victime era folosit de către femeie.

De asemenea, în acest dosar este cercetat şi un băiat în vârstă de 15 ani, fiul partenerei bărbatului.

„Minorul este acuzat pentru favorizarea făptuitorului şi tăinuire, întrucât cea de-a doua victimă după ce a fost ucisă în locuinţa femeii inculpate, ţinută vreo două zile în locuinţă, a fost transportată de către inculpatul reţinut şi de minor în portbagajul maşinii şi abandonată în zona satului Sinoe pe câmp, într-un şanţ”, a mai afirmat Sadîc Zafer.

El a mai transmis că trupul celei de-a doua femei ar fi fost ţinut în locuinţa închiriată de partenera bărbatului timp de două zile, în prezenţa copiilor acesteia.

„Când au intrat poliţiştii să facă percheziţia ieri la locuinţă, copiii le-au zis «Ştiţi, mami mi-a spus să nu vă spun nimic despre tanti care a stat la noi în casă moartă»”, a mai afirmat Sadîc Zafer.

Filmul evenimentelor, prezentat de procurori

Procurorii au spus în conferință de presă că cele două femei - Denisa și Delia - au fost ucise pentru mașinile lor, bani și bunuri.

„Cele două victime se pare că au fost ucise în acelaşi mod de către acelaşi individ. Nu ştim deocamdată cu certitudine cauza morţii întrucât starea de putrefacţie a victimelor a împiedicat medicii legişti să ne lămurească efectiv despre cauza morţii. La una dintre victime nici nu avem deocamdată toate rezultatele histopatologice sau toxicologice la dispoziţie. Cert este că în cursul investigaţiilor s-a stabilit că inculpatul reţinut şi faţă de care urmează să fie formulată propunere de arestare preventivă, având un cazier destul de bogat încă din minorat, a încercat să obţină prin mijloace frauduloase bani şi alte bunuri de la cele două victime”, a declarat Sadîc Zafer într-o conferință de presă de mați, potrivit News.ro.

El a mai afirmat că cele două victime au fost cunoscute de bărbat prin intermediul unor anunţuri postate pe internet prin care femeile respective ofereau servicii sexuale.

„Le-a cunoscut pe victime prin intermediul unei publicaţii de internet care oferă servicii sexuale. Pe prima dintre victime se pare că a ucis-o în locuinţa închiriată de aceasta în Mamaia, pe data de 2 iulie 2024, iar pe cea de-a doua victimă a ucis-o la data de 27 august 2024, în Năvodari, în locuinţa în care era găzduit de inculpata care a fost la rândul său reţinută în dosar”, a spus Sadîc Zafer.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a furat maşinile victimelor, după ce le-a omorât. „Datele de anchetă au condus la ipoteza de lucru că a fost acelaşi mod de operare al inculpatului reţinut, în sensul că le ucidea pe victime cu scopul de a le deposeda de autoturisme. Pe prima victimă a deposedat-o de un autourism Audi A4 pe care ulterior l-a înstrăinat, a făcut schimb cu alte persoane din judeţul Tulcea, iar acele persoane, după mai multe înstrăinări succesive au înmatriculat respectivul autoturism în Bulgalia. Celei de-a doua victime i-a sustras autoturismul marca BMW Seria 1, pe care l-a condus pe drumurile publice, iar pe data de 3 septembrie anul acesta, în timp ce rula între Sinoe şi Mihai Viteazu, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat, aşa încât inculpatul ajuns la spital, iar maşina victimei a fost distrusă”, a mai afirmat Sadîc Zafer.

Procurorii au mai aflat că telefoanele celei de-a doua victime şi suma de 11.000 de lei care era în maşină au fost luate de bărbatul anchetat.

Anchetatorii au afirmat că au indicii că bărbatul încerca să dea vina pe altcineva pentru aceste crime.