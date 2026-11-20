Radu Miruță acuză că se încearcă „intimidarea” lui cu decizia ANI: „O mare ticăloșie, nu am încălcat legea”

Radu Miruță a fost ministru al Apărării și al Economiei în Guvernul Bolojan. Foto: Agerpres

Fostul ministru Radu Miruță a declarat vineri, după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil, că decizia este „o mare ticăloșie politică”. Deputatul USR a adăugat că nu a încălcat „nici legea” și „nici buna-credință”, acuzând o tentativă de intimidare la adresa sa pentru că ar fi deranjat rețele cuplate la bani publici atunci când a condus ministerele Economiei și Apărării.

Radu Miruță a spus că va ataca decizia ANI în instanță și a anunțat că ia în calcul inclusiv o plângere penală împotriva inspectorului Agenției care a instrumentat cazul său.

„Ca să fie clar de la început, nu sunt niciun incident de integritate așa cum am aflat din presă înainte să văd comunicatul celor de la ANI. Nu mi-a fost trimis nici până acum raportul, deși sunt întrebat de presă de aseară și de azi dimineață.

Nu am încălcat nici legea, nici buna credință. Calific decizia ANI de azi drept o mare ticăloșie și vă voi prezenta toate documentele care încadrează această decizie ca o mare ticăloșie politică. Mă voi adresa instanței și iau în calcul să fac plângere penală inspectorului ANI”, a spus fostul ministru.

Deputatul și prim-vicepreședintele USR a spus că se încearcă intimidarea lui prin intermediul unei instituții „controlate exclusiv de PSD”.

„(...) Nu voi ceda la acest șantaj, iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român cum este ANI, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD care nu a reușit să treacă examenul pentru conducerea acestei instituții și este interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea. România trebuie să spună stop unor astfel de metode

(...) Dacă și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului unde am deranjat multe rețele se înșală. Mă determină și mai tare și în periada urmtoare nu va mai exista niciun fel de milă pentru multele nereguli pe care le-am găsit prin ministerele prin care am trecut”, a mai spus Miruță.

Referitor la acuzația care i se aduce, că a primit bani, în timpul mandatului de parlamentar, pentru o expertiză juridică, Miruță a spus: „Nu e susținută de absolut niciun cadru legal. Acuzația ticăloasă a ANI nu a reușit să aibă o încadrare legală. (...) Eram obligat de instanță să fac această expertiză. Nu am încasat niciun ban. Cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat banii”.

Fostul ministru, Radu Miruţă, în prezent deputat USR, a fost găsit în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate (ANI). Decizia inspectorilor de integritate vine după dezvăluirile din cadrul emisiunii „Exces de putere”. Antena 3 CNN a arătat că Radu Miruță și-a continuat activitatea de expert tehnic judiciar în timp ce era parlamentar