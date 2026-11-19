Grindeanu a spus că mai sunt trei ani și jumătate până la următorul scrutin și că, până atunci, se pot schimba multe lucruri. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins, joi, la Digi24, ideea că președintele Nicușor Dan ar fi partenerul social-democraților și a subliniat că acesta „nu a fost niciodată candidatul PSD”. Întrebat despre relația PSD cu șeful statului, Grindeanu a răspuns:

„Nu a fost niciodată candidatul PSD. V-aș ruga să vă uitați în istorie. A candidat în 2016 la Primăria Capitalei, noi am avut-o pe Gabi Firea, a câștigat Gabi Firea. Nicușor Dan a candidat în 2020, noi am avut-o pe Gabi Firea, Nicușor Dan a câștigat de data asta, domnia sa.

Noi am avut candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut un candidat comun cu PNL și UDMR, pe Crin Antonescu. Am pierdut, a câștigat Nicușor Dan. Eu nu l-am votat pe Nicușor Dan decât o dată, în turul 2, anul trecut. Asta nu a însemnat că noi nu am încercat să avem o abordare responsabilă. Dar nu înseamnă nimic mai mult decât atât”, a declarat Sorin Grindeanu.

Despre posibilitatea ca Nicușor Dan să fie un candidat susținut de PSD la alegerile prezidențiale din 2030, Grindeanu a spus că mai sunt trei ani și jumătate până la următorul scrutin și că, până atunci, se pot schimba multe lucruri.

„Vă dați seama că mai avem trei ani și jumătate până atunci. Se pot întâmpla atâtea lucruri. Sunt unii care își fac mișcările politice acum, gândindu-se că o să fie ei candidați în 2030, regretând că nu au fost candidați în 2025 și faptul că în 2025 nu au fost candidați și s-ar fi văzut mari președinți își subsumează toate acțiunile din perspectiva unei candidaturi în 2030. Știți ce spunea Churchill? În politică, două săptămâni sunt multe. Așa că trei ani și jumătate...”, a mai spus Sorin Grindeanu.