2 minute de citit Publicat la 22:57 19 Noi 2026 Modificat la 22:57 19 Noi 2026

Acțiunile companiilor care au alimentat boom-ul inteligenței artificiale continuă să fie sub presiune. Sursa foto: Getty Images

Listarea spectaculoasă a Anthropic, evaluată la 1.500 de miliarde de dolari, are loc într-un moment paradoxal pentru industria inteligenței artificiale: deși companiile continuă să investească masiv în AI, acțiunile unor jucători importanți din sector sunt în scădere, iar investitorii încep să se întrebe dacă entuziasmul din jurul acestei tehnologii nu a atins deja apogeul. Debutul Anthropic la bursă ar putea arăta dacă Wall Street și-a pierdut încrederea în boom-ul AI sau dacă cele mai mari oportunități abia urmează, potrivit unei analize Yahoo Finance.

Anthropic a intrat pe piața bursieră printr-o listare istorică la Nasdaq, în urma căreia a atras 81,3 miliarde de dolari și a ajuns la o evaluare de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari. Operațiunea marchează unul dintre cele mai importante momente pentru investițiile directe în inteligența artificială din ultimii ani.

În analiza citată, se atrage atenția că SpaceX, compania condusă de Elon Musk, nu poate fi considerată o companie dedicată exclusiv inteligenței artificiale. SpaceX este, în primul rând, o companie industrială, în activitatea căreia a fost integrată o componentă importantă de tehnologie AI.

În același timp, acțiunile companiilor care au alimentat boom-ul inteligenței artificiale continuă să fie sub presiune. Printre exemplele recente se numără scăderile înregistrate de CoreWeave (CRWV), Salesforce și AMD.

Investitorii încep să pună sub semnul întrebării amploarea cheltuielilor pentru inteligența artificială, evaluările companiilor și mecanismele de finanțare, dar și capacitatea acestora de a genera randamente care să justifice miliardele de dolari investite în această tehnologie.

Momentul listării Anthropic este cu atât mai interesant cu cât are loc pe fondul unei retrageri importante a investitorilor din sectorul tehnologic.

Keith Lerner, strateg-șef de piață la Truist, a remarcat că evaluările companiilor din sectorul tehnologic au scăzut cu 42% în ultimul an. Dacă în urmă cu șase luni sectorul depășea performanța indicelui S&P 500 cu 25%, în prezent îl subperformează cu 6%. Totodată, cel mai recent sondaj al administratorilor de fonduri realizat de Bank of America arată că investitorii și-au redus expunerea pe sectorul tehnologic în cea mai mare măsură din iunie 2006.

Este o schimbare semnificativă de sentiment pe piață.

În acest context, succesul listării Anthropic ridică o întrebare: nu cumva Wall Street a devenit prea pesimist în privința inteligenței artificiale?

Dezvoltarea infrastructurii necesare AI continuă, după cum a demonstrat și Nvidia (NVDA) marți. Companiile nu au renunțat la investiții, iar tehnologia continuă să evolueze. Keith Lerner amintește că, în actuala piață în creștere, corecțiile de peste 10% înregistrate anterior de sectorul tehnologic au fost urmate de reveniri de 47%, în medie.

Acest precedent nu garantează însă repetarea scenariului. Riscurile sunt reale, iar declinul acțiunilor companiilor din domeniul inteligenței artificiale s-ar putea accentua.

Potrivit analizei Yahoo Finance, investitorii se concentrează tot mai mult asupra riscurilor asociate dezvoltării AI și asupra lucrurilor care ar putea merge prost. Dar, în paralel, merită pusă și întrebarea opusă: ce ar putea merge bine?

Kevin O'Leary, cunoscut pentru participarea la emisiunea „Shark Tank”, a comparat investiția în Anthropic cu o investiție într-un Amazon (AMZN) aflat la început de drum, într-o discuție cu autorul analizei, în cadrul emisiunii Sozzi Unleashed.

Argumentul sugerează că oportunitățile importante din sectorul tehnologic pot apărea tocmai în momentele în care investitorii sunt cel mai reticenți să-și asume expunerea pe acest domeniu.

Aceasta este și perspectiva pe care autorul spune că o urmărește: posibilitatea ca următoarea mare oportunitate de investiții în tehnologie să apară într-un moment de pesimism accentuat pe Wall Street, dar și evoluția acțiunilor Anthropic după debutul la bursă.