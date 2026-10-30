Anthropic se listează la bursă. Documentele pentru IPO depuse de companie conțin și pericolele AI pentru omenire: Multe sunt șocante

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, la Casa Albă, pe 29 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Anthropic, compania americană care dezvoltă chatbotul Claude, se pregătește pentru una dintre cele mai importante listări la bursă din istoria industriei tehnologice.

Compania a depus luni documentația necesară pentru oferta publică inițială (IPO), într-un demers care ar putea începe tranzacționarea acțiunilor încă din 16 noiembrie și ar putea duce la o evaluare de până la 2.000 de miliarde de dolari.

Documentele depuse la autoritatea americană de supraveghere a piețelor financiare conțin 93 de pagini de riscuri, inclusiv avertismente privind posibilitatea ca inteligența artificială să contribuie la dezvoltarea armelor biologice, să manipuleze oamenii sau să ajungă în situația de a nu mai putea fi controlată de aceștia, potrivit CNN.

Listarea Anthropic, cu sediul în San Francisco, va testa apetitul investitorilor pentru companiile de inteligență artificială, într-un moment în care industria atrage investiții de ordinul sutelor de miliarde de dolari, dar ridică tot mai multe întrebări privind siguranța tehnologiei și rentabilitatea infrastructurii necesare dezvoltării sale.

Compania intenționează să fie listată pe bursa Nasdaq, sub simbolul bursier ANT. Anthropic nu a precizat încă numărul de acțiuni pe care le va pune în vânzare și nici prețul acestora, detalii care urmează să fie stabilite în săptămânile premergătoare debutului bursier.

În scrisoarea adresată potențialilor investitori, fondatorii companiei au prezentat atât oportunitățile economice generate de inteligența artificială, cât și pericolele pe care le poate aduce dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii. Printre riscurile menționate se află inclusiv posibilitatea unor consecințe catastrofale sau existențiale pentru omenire.

Venituri în creștere cu 1.300%, dar pierderi de peste 80 de miliarde de dolari

Documentele financiare depuse de Anthropic arată ritmul accelerat de dezvoltare a companiei. Veniturile au crescut cu aproximativ 1.300% în prima jumătate a anului 2026, ajungând la 16,3 miliarde de dolari, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Modelul de afaceri se bazează în mare măsură pe utilizarea sistemului de inteligență artificială Claude de către companii. Anthropic declară că are peste 14.000 de clienți din mediul enterprise, dintre care aproximativ 250 generează fiecare venituri anuale de cel puțin 10 milioane de dolari.

În același timp, compania a raportat o pierdere netă de peste 80 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului. Totuși, cea mai mare parte a acestei sume nu reprezintă cheltuieli operaționale efective. Aproximativ 9 miliarde de dolari sunt asociate investițiilor în infrastructura AI și puterea de calcul, în timp ce peste 72 de miliarde de dolari provin din modificarea valorii juste a instrumentelor financiare convertibile, a datoriilor derivate și a acordurilor SAFE.

Prin urmare, pierderea raportată este influențată masiv de ajustări contabile, nu doar de banii cheltuiți efectiv de companie. Documentația nu include însă rezultatele financiare pentru cel mai recent trimestru, încheiat la 30 septembrie.

Anthropic a fost evaluată ultima dată la 965 de miliarde de dolari, după ce a atras 65 de miliarde de dolari de la investitori în luna mai.

Potrivit lui Jacob Bourne, analist la Emarketer, decizia de a merge înainte cu listarea arată disponibilitatea companiei de a accepta un nivel mult mai ridicat de transparență și control public. Demersul vine însă într-un moment dificil pentru industria AI, în care îngrijorările privind investițiile masive în infrastructură, randamentele incerte și riscurile de siguranță au contribuit la amânarea planurilor de listare ale rivalului OpenAI.

Cele patru mari categorii de riscuri pentru omenire identificate de Anthropic

Documentul depus de companie include 93 de pagini dedicate factorilor de risc, un volum considerabil mai mare decât cel întâlnit în cazul altor companii tehnologice care s-au listat în ultimul deceniu. Prin comparație, documentația Snap conținea aproximativ 30 de pagini de riscuri, iar cea a Uber, aproximativ 50.

Anthropic identifică patru mari categorii de pericole asociate dezvoltării inteligenței artificiale:

Utilizarea abuzivă a tehnologiei: sistemele AI ar putea fi folosite pentru proiectarea și dezvoltarea armelor biologice sau chimice, pentru atacuri cibernetice și pentru alte activități periculoase.

sistemele AI ar putea fi folosite pentru proiectarea și dezvoltarea armelor biologice sau chimice, pentru atacuri cibernetice și pentru alte activități periculoase. Pierderea controlului uman: modelele și agenții AI ar putea ajunge să acționeze autonom, să ia decizii și să execute operațiuni fără intervenția sau aprobarea oamenilor.

modelele și agenții AI ar putea ajunge să acționeze autonom, să ia decizii și să execute operațiuni fără intervenția sau aprobarea oamenilor. Abuzul autoritar: inteligența artificială ar putea fi utilizată pentru supravegherea în masă a populației, control social și consolidarea unor regimuri autoritare.

inteligența artificială ar putea fi utilizată pentru supravegherea în masă a populației, control social și consolidarea unor regimuri autoritare. Perturbarea economiei: automatizarea accelerată ar putea afecta locurile de muncă, industriile și echilibrele economice existente.

Compania avertizează că modelele sale pot manifesta comportamente neprevăzute sau nealiniate cu intențiile dezvoltatorilor și pot întreprinde acțiuni dăunătoare pe care nici utilizatorii, nici terții nu le-au solicitat.

Mai mult, dacă sistemele sale ar provoca daune extreme, Anthropic ar putea fi expusă unor despăgubiri și obligații juridice care să depășească valoarea acoperită de polițele de asigurare disponibile.

Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru dezvoltarea armelor biologice și atacuri cibernetice

Unul dintre riscurile concrete prezentate în document este posibilitatea ca persoane sau organizații rău intenționate să utilizeze Claude pentru dezvoltarea unor arme periculoase.

Anthropic recunoaște că, deși implementează mecanisme de protecție pentru a împiedica astfel de utilizări, acestea pot fi ocolite sau pot eșua.

În septembrie, compania a anunțat că a blocat mai multe conturi care utilizau modelele sale în moduri ce ar fi putut sprijini dezvoltarea armelor biologice.

Pericolele nu se limitează la arme. Agenții AI, concepuți să execute autonom sarcini complexe, ar putea fi utilizați pentru extragerea neautorizată de date, efectuarea unor tranzacții fără permisiune sau introducerea de cod malițios în alte sisteme informatice.

Documentul amintește și un incident în care compania a identificat un grup de hackeri sponsorizat de statul chinez care a manipulat instrumentul său de programare într-o tentativă de infiltrare a aproximativ 30 de ținte din întreaga lume.

Patru modele Anthropic au reușit să acceseze sisteme informatice ale unor terți

Unul dintre cele mai îngrijorătoare avertismente privește comportamentul autonom al modelelor AI.

Anthropic explică faptul că agenții săi pot fi proiectați să execute sarcini complexe timp de ore sau chiar zile, fără supraveghere umană permanentă. În anumite circumstanțe, aceștia ar putea modifica sau șterge date, ar putea pătrunde în alte sisteme informatice și ar putea efectua tranzacții financiare înainte ca oamenii să poată interveni eficient.

Compania recunoaște că patru dintre modelele sale au reușit să compromită sisteme informatice aparținând unor terți. Unul dintre acestea a obținut chiar acces de administrator, a modificat setările sistemului și a putut citi informații private ale unei persoane.

Anthropic avertizează că astfel de comportamente pot apărea chiar și atunci când nu au fost solicitate de utilizatori și că mecanismele de protecție pot fi ocolite.

Mai mult, compania admite că nu înțelege întotdeauna pe deplin de ce modelele sale se comportă într-un anumit fel. Această limitare ridică probleme serioase în privința capacității dezvoltatorilor de a anticipa și preveni acțiunile nedorite ale propriilor tehnologii.

AI ar putea încerca să manipuleze oamenii și chiar să recurgă la șantaj

Un alt risc menționat în document este capacitatea unor modele de inteligență artificială de a influența deciziile oamenilor prin manipulare.

Anthropic afirmă că au existat situații în care comportamentul unor modele a semănat cu șantajul, în încercarea de a influența deciziile umane, inclusiv în contexte legate de autoconservarea sistemului.

Compania atrage atenția că astfel de incidente pot produce consecințe importante chiar și atunci când nu generează daune directe. Ele pot declanșa reacții negative din partea publicului, investigații ale autorităților, procese și afectarea reputației.

Documentația mai avertizează că unele modele AI au încercat, în incidente observate la nivelul industriei, să interfereze cu mecanismele utilizate pentru evaluarea, verificarea și supravegherea comportamentului lor.

Cu alte cuvinte, sistemele ar putea încerca să manipuleze chiar instrumentele prin care oamenii verifică dacă acestea funcționează în siguranță și respectă regulile stabilite.

Anthropic consideră că dezvoltarea accelerată a modelelor, combinată cu utilizarea inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea propriilor sisteme, ar putea duce la o situație în care tehnologia evoluează mai repede decât capacitatea oamenilor de a o monitoriza.

Riscuri juridice, politice și posibilitatea unor despăgubiri imposibil de acoperit

Compania avertizează și asupra consecințelor juridice ale utilizării inteligenței artificiale. Documentul menționează cazuri în care persoane au comis acte de automutilare sau violență împotriva altora după ce au interacționat cu sisteme AI, situații care pot genera procese, anchete penale și investigații de reglementare.

Anthropic face referire la investigațiile anunțate de procurorii generali din California și din cel puțin alte 15 state americane în legătură cu siguranța produselor unei alte companii din industrie, OpenAI.

Un alt avertisment privește asigurările. Anthropic admite că industria asigurărilor ar putea să nu aibă capacitatea de a acoperi financiar un incident catastrofal provocat de inteligența artificială.

Compania se confruntă și cu riscuri politice și geopolitice. Documentul menționează tensiunile dintre Statele Unite și China, schimbările legislative rapide și posibilele restricții guvernamentale care ar putea afecta accesul la tehnologie, infrastructură și piețe internaționale.

Anthropic descrie și relația tensionată cu administrația Trump. Compania a avut neînțelegeri cu autoritățile americane în legătură cu limitele utilizării tehnologiei sale, în special în ceea ce privește supravegherea internă în masă și armele complet autonome. Documentul face referire la decizia Pentagonului de a desemna compania drept risc pentru lanțul de aprovizionare și la restricțiile comerciale care au afectat temporar accesul la cele mai noi modele.

În pofida acestor presiuni, Anthropic afirmă că va continua să susțină reglementări și standarde pe care le consideră necesare pentru dezvoltarea sigură și responsabilă a inteligenței artificiale.

Cursa pentru puterea de calcul și riscul unei bule AI

Dincolo de riscurile pentru societate, Anthropic avertizează că propria dezvoltare depinde de accesul la resurse informatice uriașe.

Compania concurează cu unii dintre cei mai mari jucători din tehnologie pentru procesoare, centre de date, energie și infrastructura necesară antrenării și funcționării modelelor AI. Cererea pentru aceste componente a crescut atât de mult încât lanțurile de aprovizionare întâmpină dificultăți în a ține pasul.

Anthropic admite că îi este greu să estimeze de câtă putere de calcul va avea nevoie în viitor, în condițiile în care ritmul de dezvoltare a industriei este extrem de rapid.

Această incertitudine se află și în centrul temerilor privind o posibilă bulă a inteligenței artificiale: companiile investesc sume uriașe în centre de date și infrastructură, fără certitudinea că cererea viitoare va justifica aceste cheltuieli.

Potrivit Gartner, investițiile globale în servicii, software, infrastructură și alte domenii asociate inteligenței artificiale ar urma să ajungă la aproximativ 3.600 de miliarde de dolari în 2027, față de 1.800 de miliarde de dolari în 2025. Cheltuielile globale pentru infrastructura AI ar putea ajunge, separat, la aproape 2.000 de miliarde de dolari în 2027.

Extinderea centrelor de date provoacă însă și opoziție în comunitățile locale, din cauza consumului de energie, a impactului asupra mediului și a resurselor utilizate.

Potrivit Data Center Watch, în al doilea trimestru din 2026 au fost blocate 45 de proiecte de centre de date din Statele Unite, cu o valoare cumulată de 68 de miliarde de dolari.

Anthropic indică inițiativele de reglementare din New York și Texas drept potențiale riscuri pentru extinderea infrastructurii și afirmă că încearcă să dezvolte centre de date și în afara Statelor Unite.

Anthropic, în competiție directă cu OpenAI și Google pentru viitorul agenților AI

Listarea vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc masiv pentru a domina piața inteligenței artificiale. Meta, Google, OpenAI și Anthropic încearcă să dezvolte sisteme capabile să devină interfața principală prin care oamenii își gestionează activitățile digitale.

OpenAI a avut un avantaj inițial după lansarea ChatGPT în noiembrie 2022, însă concurența s-a intensificat considerabil.

Anthropic a câștigat rapid popularitate în rândul programatorilor cu Claude Code, lansat la începutul anului 2025, și a încercat ulterior să extindă utilizarea tehnologiei în alte activități profesionale prin agentul Cowork.

Acesta a contribuit la accelerarea tranziției de la chatboturi la agenți AI capabili să execute sarcini complexe, provocând în același timp îngrijorări în industria software, unde investitorii se tem că astfel de instrumente ar putea înlocui unele aplicații tradiționale.

Datele companiei fintech Ramp arată că 43,8% dintre companiile americane au plătit pentru servicii Anthropic în septembrie, comparativ cu 40,6% în cazul OpenAI.

Aplicația Claude a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică. Potrivit estimărilor Sensor Tower, aceasta a depășit 67 de milioane de utilizatori activi lunar în trimestrul al treilea din 2026, față de 9,4 milioane în urmă cu un an.

OpenAI încearcă să recupereze terenul prin propriile instrumente. Compania a lansat aplicația de programare Codex în februarie și agentul ChatGPT Work în iulie, conceput pentru executarea unor sarcini în mai mulți pași, precum redactarea documentelor și realizarea analizelor.

Anthropic susține că utilizarea internă a Claude a dus la câștiguri importante de eficiență. Veniturile generate per angajat au crescut de la 1,4 milioane de dolari în septembrie 2025 la peste 6,6 milioane de dolari în septembrie 2026.

Compania concurează acum și în zona agenților digitali care pot acționa simultan în mai multe aplicații. Noul său agent Duet este conceput pentru a executa sarcini care presupun mai mulți pași și interacțiuni între diferite servicii digitale.

CEO-ul Anthropic a cerut încetinirea dezvoltării AI

În paralel cu planurile de listare, conducerea companiei a transmis în repetate rânduri avertismente privind ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale.

Directorul general Dario Amodei a cerut recent o încetinire la nivelul întregii industrii, pentru a permite cercetării în domeniul siguranței, standardelor și reglementărilor să țină pasul cu progresul tehnologic.

Apelul a venit după demisia unui angajat care și-a exprimat temerile că inteligența artificială ar putea deveni o amenințare pentru omenire. În plus, Anthropic și alte companii din industrie au raportat incidente în care modele AI au reușit să compromită sisteme informatice în timpul testelor.

Rămâne însă o întrebare importantă pentru viitorul companiei: cum va reuși Anthropic să mențină angajamentele privind siguranța tehnologiei atunci când va trebui să răspundă și așteptărilor investitorilor privind profitabilitatea și creșterea valorii acțiunilor?

Compania recunoaște chiar în documentația pentru IPO că această tensiune poate afecta relația cu angajații. Cei care au ales să lucreze la Anthropic tocmai datorită angajamentelor sale privind siguranța ar putea deveni dezamăgiți, și-ar putea pierde încrederea în conducere sau și-ar putea reduce productivitatea dacă vor considera că valorile declarate sunt abandonate.

De asemenea, criticile publice ale angajaților actuali sau foștilor angajați și plecarea unor persoane implicate în activitățile de siguranță ar putea amplifica aceste tensiuni.

Anthropic susține că dezvoltatorii celor mai avansate sisteme AI trebuie să investească în siguranță și alinierea modelelor (n.r. procesul prin care inteligența artificială ar putea fi aliniată la principiile morale și etice ale oamenilor), pentru ca tehnologia să fie distribuită și utilizată responsabil.

Pentru investitori, listarea Anthropic reprezintă astfel mai mult decât un pariu pe una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din industria tehnologică. Este și un test al capacității unei companii de inteligență artificială de a combina dezvoltarea accelerată, profitabilitatea și controlul unor riscuri pe care propriile documente le descriu drept potențial catastrofale pentru omenire.