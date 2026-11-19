Nicușor Dan dă asigurări că Marian Neacșu nu are o putere mai mare în Guvern decât Luca Niculescu. „Premierul decide”

2 minute de citit Publicat la 19:53 19 Noi 2026 Modificat la 19:53 19 Noi 2026

Nicușor Dan a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe Marian Neacșu. Foto: Agerpres / INQUAM Photos/Mălina Norocea

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, despre vicepremierul Marian Neacșu, care a primit atribuții sporite în Guvernul condus de Luca Niculescu, că este un profesionist.

La finalul întâlnirii Coaliției de Voință de la Berlin, Nicușor Dan a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe Marian Neacșu, în condițiile în care unii îl numesc „premierul din umbră”.

„Domnul Neacșu este un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa înainte de a fi președinte și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanismele, procesele legislative și administrative. Dacă asta este întrebarea, acesta este răspunsul”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că vicepremierul Neacșu nu are o putere mai mare decât cea a premierului și a explicat că prim-ministrul are ultimul cuvânt în deciziile Guvernului.

„Orice premier din orice țară cu arhitectura constituțională a României decide lucrurile care țin de Guvern. Într-o ședință de Guvern, pot fi toți miniștrii împotriva premierului, premierul poate decide în sens contrar. Prim-ministrul este puternic.

Este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuții către vicepremieri. Toate guvernele au făcut asta, evident că premierul poate să corecteze o decizie pe care o ia într-un sens sau altul.

Trebuie să fim, pe de altă parte, foarte echilibrați în răspuns. Orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară. Și eu, când eram primar al Bucureștiului, eram atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile cu care să trec proiectele de hotărâri. Și, în situația asta, atâta timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care țin acest Guvern, evident că relația dintre premier și PSD trebuie să fie una de flexibilitate.”

Ce a spus Luca Niculescu, despre atribuțiile vicepremierului

Premierul Luca Niculescu a declarat, joi dimineață, că vicepremierul Marian Neacșu este unul dintre cei mai „competenți, meticuloși și bine pregătiți” oameni din administrația publică.

Prim-ministrul a explicat că i-a dat puteri sporite pe actele cu impact bugetar deoarece Guvernul trebuie să fie foarte atent la toate cheltuielile pe care le aprobă.

la rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat miercuri, într-o conferință de presă, de ce premierul Luca Niculescu i-a încredințat vicepremierului Marian Neacșu coordonarea a 12 ministere și atribuția de a aviza toate proiectele de acte normative cu impact bugetar care ajung în Guvern.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Potrivit lui Dan Cărbunaru, atribuțiile suplimentare primite de Marian Neacșu sunt o consecință a structurii actualului Executiv, care are un singur vicepremier, spre deosebire de guvernul precedent, în care existau cinci astfel de funcții.