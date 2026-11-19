Olguţa Vasilescu anunţă că Hotelul Minerva din Craiova va fi transformat într-un hub cultural: "Va fi reabilitat pe fonduri europene"

1 minut de citit Publicat la 19:15 19 Noi 2026 Modificat la 19:23 19 Noi 2026

Aflat în centrul orașului Craiova, Hotelul Minerva impresionează prin arhitectura sa în stil maur și prin istoria bogată. Sursa foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova

Hotelul Minerva din Craiova va intra într-un amplu proces de renovare, urmând ca, după reabilitare, să fie transformat într-un hub cultural, destinat evenimentelor, expoziţiilor şi proiectelor de dialog intercultural. Anunţul a fost făcut, joi seară, de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, în cadrul unui eveniment organizat la House of European Institutes (HEI), noul spaţiu dedicat dialogului cultural european în incinta Palatului Minerva, conform Agerpres.

Edilul a precizat că imobilul va trebui eliberat temporar pentru desfăşurarea lucrărilor de renovare, însă destinaţia sa viitoare va rămâne una exclusiv culturală şi socială.

Primăria a achiziţionat anul trecut Hotelul Minerva cu suma ce 3,25 milioane de euro.

"Palatul Minerva va intra în curând în renovare şi, atunci, ar trebui mutat sediul de aici, dar după el va fi transformat în hub cultural. El nu va mai fi cum a fost odată hotel, este un hub cultural care va fi reabilitat pe fonduri europene şi, atunci, automat va trebui să aibă numai activităţi, idei, interacţiune socială, culturală şi aşa mai departe", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul a subliniat că municipalitatea susţine organizarea evenimentelor culturale internaţionale la Craiova şi că spaţiul Palatului Minerva este destinat dezvoltării unor astfel de iniţiative.

Potrivit Olguţei Vasilescu, există posibilitatea ca municipiul Craiova să candideze din nou pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Edilul a precizat că nu a fost luată încă o decizie în acest sens, discuţiile cu partenerii culturali fiind în desfăşurare.

Potrivit acesteia, oraşul este astăzi mai bine pregătit decât la precedenta candidatură, având mai multe parteneriate culturale şi o infrastructură de evenimente dezvoltată în ultimii ani.

Primarul a amintit evoluţia Festivalului Internaţional Shakespeare, care a trecut de la câteva reprezentaţii zilnice la sute de spectacole, dar şi dezvoltarea Târgului de Crăciun, pe care l-a descris drept un eveniment cu vizibilitate internaţională.

"Spre deosebire de celelalte oraşe care, după ce n-au câştigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, s-au oprit, la noi toate aceste evenimente au continuat şi vor continua indiferent de deznodământ", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Aceasta a evidenţiat şi potenţialul turistic al patrimoniului cultural al Craiovei, menţionând colecţia de opere Constantin Brâncuşi de la Muzeul de Artă, pe care o consideră un important punct de atracţie pentru vizitatorii din ţară şi din străinătate.