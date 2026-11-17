Va ploua în 7 zile cât pentru câteva luni. Un val de furtuni puternice lovește Europa și ajunge și în România. Cele mai afectate zone

4 minute de citit Publicat la 22:59 17 Noi 2026 Modificat la 22:59 17 Noi 2026

Un val de furtuni puternice lovește Europa și ajunge și în România. Foto: Severe Weather Europe

Europa se pregătește pentru o perioadă cu vreme foarte instabilă, în care mai multe furtuni venite dinspre Oceanul Atlantic vor aduce ploi abundente, vânt puternic și risc de inundații. Potrivit unei prognoze publicate de Severe Weather Europe, cele mai afectate regiuni vor fi vestul continentului, zona Alpilor și vestul Balcanilor, unde cantitățile de precipitații ar putea depăși local 300 de litri pe metru pătrat în următoarele șapte zile. În același timp, temperaturile vor rămâne neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, în unele zone fiind așteptate până la 20 de grade Celsius.

Schimbarea vremii este provocată de un curent puternic de aer care traversează Europa dinspre vest spre est și aduce, unul după altul, fronturi atmosferice încărcate cu umezeală din Atlantic.

Meteorologii explică faptul că acest curent, cunoscut drept jet stream, va favoriza formarea și deplasarea rapidă a mai multor sisteme de furtuni. Astfel, vremea se poate schimba de la o zi la alta, cu episoade de ploi torențiale și rafale puternice de vânt.

Perioada de instabilitate ar urma să dureze cel puțin o săptămână și să afecteze în special vestul și centrul Europei, dar și regiunea mediteraneeană și Balcanii.

Și România va fi afectată de vremea instabilă. ANM a emis marți avertizări cod galben și portocaliu de ploi abundente, valabile în special pentru vestul țării și zonele montane. În regiunile aflate sub cod portocaliu, cantitățile de apă ar putea ajunge izolat la 80-90 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge 120 km/h la altitudini mari.

Ploi de peste 300 de litri pe metru pătrat în Balcani. Risc de inundații și alunecări de teren

Cele mai mari cantități de precipitații sunt prognozate în vestul Franței, în zona Alpilor și în vestul Peninsulei Balcanice.

Potrivit Severe Weather Europe, în următoarele șapte zile se pot acumula între 100 și 200 de litri de apă pe metru pătrat în mai multe regiuni, iar în unele zone din Balcani cantitățile ar putea depăși 300 de litri pe metru pătrat. Cele mai expuse sunt Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Albania, în special regiunile montane și cele de pe coasta Mării Adriatice.

Ploile abundente ar putea provoca revărsarea unor râuri, inundații locale și alunecări de teren, mai ales în zonele unde cantități mari de apă se vor acumula într-un timp scurt.

Și vestul Europei va fi afectat. În nord-vestul Spaniei, Portugalia, Franța și zona Alpilor sunt prognozate local până la 150-200 de litri de apă pe metru pătrat până luni, 23 noiembrie.

Precipitații importante sunt așteptate și în Belgia, Olanda, Luxemburg și vestul Germaniei, dar și în nordul Italiei, unde în zona Apeninilor s-ar putea acumula între 100 și 150 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii avertizează că riscul crește în zonele montane, unde aerul foarte umed venit dinspre Atlantic este forțat să urce, favorizând formarea unor precipitații intense.

Un nou val de furtuni ajunge joi în Italia și în Balcani. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

Primul sistem de furtuni a ajuns luni în Franța, dinspre Golful Biscaya, urmând să traverseze rapid continentul. Marți seară, frontul atmosferic este așteptat în centrul Europei și în nordul regiunii mediteraneene, cu ploi puternice în nordul Balcanilor și în Italia.

Un nou val de instabilitate se va forma miercuri deasupra Atlanticului și va ajunge joi, 19 noiembrie, în zona Mediteranei.

Acesta va aduce precipitații abundente în Italia și în vestul și nordul Balcanilor. În sudul regiunii sunt posibile și furtuni puternice, deoarece aerul cald și umed va favoriza dezvoltarea norilor de furtună.

În ciuda ploilor și a vântului, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

În sudul și centrul Europei, temperaturile ar putea depăși cu 8-12 grade Celsius mediile climatologice de la mijlocul lunii noiembrie. Pe timpul zilei, maximele vor ajunge local la 15-20 de grade.

Specialiștii explică faptul că aerul mai cald adus dinspre Atlantic și dinspre sudul continentului va împiedica, pentru moment, instalarea unui episod de frig puternic în mare parte din Europa.

Ninsori abundente în Scandinavia. Stratul de zăpadă ar putea crește cu peste 50 de centimetri

În timp ce mare parte din Europa va avea parte de temperaturi ridicate și ploi, în nordul continentului sunt prognozate ninsori importante.

Pe măsură ce sistemele de joasă presiune din Atlantic se vor deplasa spre nordul Europei, aerul rece va ajunge din nou în Scandinavia.

În următoarele șapte zile, în centrul și nordul Norvegiei, precum și în unele regiuni din Finlanda și nordul Suediei, sunt prognozate ninsori care ar putea aduce peste 50–75 de centimetri de zăpadă proaspătă.

Ninsori consistente sunt așteptate și la altitudini mari în Alpi, unde aerul umed venit dinspre Atlantic va întâlni temperaturi sub pragul înghețului.

În restul Europei, șansele unor ninsori importante rămân reduse, din cauza temperaturilor ridicate.

Meteorologii Severe Weather Europe avertizează că succesiunea rapidă a furtunilor ar putea crea condiții periculoase în regiunile afectate, în special din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic. Evoluția sistemelor atmosferice va fi monitorizată în zilele următoare, pe măsură ce acestea traversează continentul.